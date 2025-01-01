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وفاة طفلين ..ارتفاع حالات الإصابة بالأنفلونزا الشديدة في إسرائيل

الإثنين 06 يناير 2025 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة طفلين ..ارتفاع حالات الإصابة بالأنفلونزا الشديدة في إسرائيل



القدس المحتلة / سما/

 أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع معدل الإصابة بالأنفلونزا الشديدة خلال هذا الشهر، أسفر عن وفاة طفلين .

ويشير تقرير مراقبة الأنفلونزا الصادر عن الوزارة الاسرائيلية إلى استمرار الزيادة في معدلات التحويلات الأولية بسبب الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا، مثل الالتهاب الرئوي والتهابات الجهاز التنفسي العلوي، حيث تم تشخيص 241 حالة إيجابية للأنفلونزا في المستشفيات منذ بداية موسم الأنفلونزا حتى نهاية ديسمبر، تم التأكد من إصابة 47 مريضًا بالأنفلونزا، تم إدخالهم إلى المستشفى في حالة خطيرة أو تحت الملاحظة في العناية المركزة.

ويستمر التطعيم لموسم الأنفلونزا، حيث تم تطعيم حوالي 1.4 مليون شخص حتى الآن، أي حوالي 14% من السكان. وتبلغ نسبة التطعيم بين من يبلغون 65 عاما فما فوق 48%، بينما بين الأطفال حتى سن 5 سنوات تم تطعيمهم 9% فقط.

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