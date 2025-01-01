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نتنياهو : سنصل إلى منفذي عملية قلقيلية وسنحاسبهم مع كل من ساعدهم

الإثنين 06 يناير 2025 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو : سنصل إلى منفذي عملية قلقيلية وسنحاسبهم مع كل من ساعدهم



القدس المحتلة / سما/

 علق رئيس وزارء الاحتلال بنيامين نتنياهو على عملية إطلاق النار التي استهدفت حافلة ومركبتين إسرائيليتيين، قرب قرية الفندق شرق محافظة قلقيلية، صباح اليوم، وأدت إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة آخرين.

وقال نتنياهو في تصريحه: "سنصل إلى المنفذين وسنحاسبهم مع كل من ساعدهم ولن نستثني أحدا".

اعلنت إسرائيل رسميا مقتل 3 مستوطنين واصابة 11 آخرين في عملية إطلاق نار شرق قلقيلية صباح اليوم الاثنين.

وافادت مصادر عبرية ان عملية اطلاق النار استهدفت حافلة ومركبات على شارع 55 في منطقة مستوطنة "كدوميم" قتل خلالاها 3 اشخاص واصيب 11 شخصا بينها خطيرة.

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