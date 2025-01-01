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سموتريتش يهدد: تحويل شمال الضفة إلى "جباليا" جديدة..

الإثنين 06 يناير 2025 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش يهدد: تحويل شمال الضفة إلى "جباليا" جديدة..



أطلق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تصريحات تصعيدية اليوم الإثنين، دعا فيها إلى التعامل مع مدن شمال الضفة الغربية، مثل قلقيلية ونابلس وجنين، بالطريقة ذاتها التي تتعامل بها إسرائيل مع جباليا في شمال قطاع غزة.

وقال سموتريتش، الذي يسكن في مستوطنة "كدوميم" قرب موقع عملية إطلاق النار الأخيرة: "الإرهاب في الضفة وغزة وإيران هو نفسه، ويجب هزيمته". وأشار إلى أن "مفهوم الأمن الحالي لا يزال يعكس أوضاع ما قبل 7 أكتوبر"، مؤكداً ضرورة تغييره بشكل جذري.

مطالبة بجلسة حكومية طارئة

ودعا سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء لبحث "الإجراءات الأمنية الحاسمة" في أعقاب مقتل 3 مستوطنين وإصابة 11 آخرين في عملية إطلاق نار قرب قلقيلية.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية، وسط دعوات من جهات إسرائيلية لتشديد القبضة العسكرية في المنطقة.

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