لبنان : 1000 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله

بيروت/ وكالات/

قال النائب في البرلمان اللبناني، حسين الحاج حسن، إن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان بلغت ما يزيد عن 1000 خرق حتى الآن.

وأضاف النائب عن حزب الله الحاج حسن في تصريحات صحفية، أن تلك الخروقات تمت "برسم المجتمع الدولي أولا، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا الضامنين للاتفاق، وأنهم حتّى الآن لم يفعلوا أي شيء، إن لم يكونوا متواطئين أو مشاركين".

وأشار النائب اللبناني إلى أن الإدارة الأميركية متواطئة ومشاركة مع الاحتلال الإسرائيل في خروقاته للاتفاق.

ودعا النائب اللبناني حكومة بلاده "التي هي عضو في اللجنة الخماسية ومسؤولة عن المتابعة والضغط والعمل لوقف الخروقات"، للقيام بواجباتها وتفعيل جهودها لإثبات قدرتها على القيام بهذا الدور، وفق قوله.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في الـ 27 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بعد مواجهة عسكرية مفتوحة استمرت لأكثر من شهرين.