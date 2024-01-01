  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لبنان : 1000 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله

الإثنين 06 يناير 2025 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان : 1000 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله



بيروت/ وكالات/

 قال النائب في البرلمان اللبناني، حسين الحاج حسن، إن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان بلغت ما يزيد عن 1000 خرق حتى الآن.

وأضاف النائب عن حزب الله الحاج حسن في تصريحات صحفية، أن تلك الخروقات تمت "برسم المجتمع الدولي أولا، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا الضامنين للاتفاق، وأنهم حتّى الآن لم يفعلوا أي شيء، إن لم يكونوا متواطئين أو مشاركين".

وأشار النائب اللبناني إلى أن الإدارة الأميركية متواطئة ومشاركة مع الاحتلال الإسرائيل في خروقاته للاتفاق.

ودعا النائب اللبناني حكومة بلاده "التي هي عضو في اللجنة الخماسية ومسؤولة عن المتابعة والضغط والعمل لوقف الخروقات"، للقيام بواجباتها وتفعيل جهودها لإثبات قدرتها على القيام بهذا الدور، وفق قوله.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في الـ 27 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بعد مواجهة عسكرية مفتوحة استمرت لأكثر من شهرين.

الأكثر قراءة اليوم

قناة تكشف تفاصيل اتفاق الهدنة المرتقب بين حماس و"إسرائيل"

وثائق استخباراتية تكشف: إعدام نظام الأسد عشرات من كوادر حماس دون محاكمات

قيادات بالمقاومة الفلسطينية: المفاوضات الحالية تجري حول صفقة شاملة

مصادر تكشف نتائج اجتماعات الدوحة بشأن غزة

مدير مكتب بشار الإعلامي يروي ساعات الأسد الأخيرة في القصر..

حماس لا ترى "تجاوبا من إسرائيل" بشأن الانسحاب من غزة أو اتفاق وقف إطلاق النار

مفاوضات غزة: تأجيل خطة “اليوم التالي” للمرحلة النهائية

الأخبار الرئيسية

سموتريتش يهدد: تحويل شمال الضفة إلى "جباليا" جديدة..

الإعلام العبري يكذب نتنياهو : “حماس” قدمت لنا قائمة الأسرى الإسرائيليين في غزة لكن لم تكشف عن مصيرهم

مقتل 3 مستوطنين واصابة 4 اخرين بجراح في عملية إطلاق نار شرق قلقيلية

"يديعوت" : معركة عض اصابع بين نتنياهو ومحمد السنوار وكل يوم لوجود الجيش في غزة ثمن كبير..

458 يوما للحرب على فلسطين.. مجازر مستمرة واكثر من 300 شهيد وجريح خلال 24 ساعة…

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية