رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الإثنين، استشهاد 88 مواطنا في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وشهيدان في ميثلون ومخيم عسكر برصاص الاحتلال.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يتسلم تقرير فلسطين الإحصائي لعام 2024

- استشهاد فتى بمخيم عسكر وضابط من "الوقائي" في ميثلون

- إقامة بؤرتين استعماريتين على أراضي قريوت

- ميثلون.. الأب يلتحق بابنه الشهيد بعد 6 أشهر

- وكيل "الصحة": نقص في الأدوية والمستهلكات الطبية ومديونية الوزارة قاربت 3 مليارات شيقل

- في ذكرى انطلاقتها.. سيل بشري يملأ شوارع نابلس يرفع رايات فتح وهتافاتها

* "الأيام":

- 43 شهيدا.. حرب الإبادة تنتقل إلى محافظة غزة ومواصلة تفريغ شمال القطاع من السكان

- شهيدان في ميثلون ومخيم عسكر برصاص الاحتلال

- المستوطنون يقيمون بؤرتين جديدتين في نحالين وقريوت

- مفاوضات صفقة التبادل تتواصل: "حماس" توافق على الإفراج عن 34 محتجزا في "المرحلة الأولى"

- إسرائيل تحذر جنودها في دول أجنبية من أنهم معرضون للاعتقال

- إسرائيل تهدّد "بالتحرك" إذا لم ينسحب "حزب الله" إلى "ما وراء نهر الليطاني"

* "القدس":

- 88 شهيدا في خمس مجازر

- الاحتلال يصادر 1107 دونمات من أراضي جبع شمال "القدس لتوسيع مستوطنة "جيفع بنيامين"

- إسرائيل تكشف تفاصيل اغتيال نصر الله

- إسرائيل تتهم حزب الله بعدم الالتزام بشروط وقف إطلاق النار

- الأوقاف: الاحتلال دمر 815 مسجدا بشكل كلي و151 بشكل جزئي في غزة

- الطوائف المسيحية التي تسير على الحساب الشرقي تحتفل غدا بعيد الميلاد المجيد