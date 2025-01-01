القناة 14 العبرية تزعم : الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رصدت خرقاً مصرياً لاتفاق السلام

القدس المحتلة / سما/

كشفت القناة الإسرائيلية 14 أن الأجهزة العسكرية في اسرائيل رصدت ما وصفتها خروقات مصرية لاتفاق السلام .

وبحسب زعم القناة فقد تم رصد نشاط عسكري للجيش المصري في وسط سيناء، يتضمن تحضيرات لوجستية وإقامة حواجز مختلفة في المنطقة قد يشكل تهديدا في حال نشوب صراع عسكري في المستقبل.

وعلى إثر ذلك تقول القناة أن هناك مباحثات تجري مع المصريين حول ذلك.

ووفقا للتقرير فقد تم اكتشاف أكثر من 10 أنفاق عابرة من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية خلال الحرب، بعضها يصل عمقها إلى عشرات الأمتار، وتوغلت في الأراضي المصرية لمسافة تزيد عن كيلومتر واحد.

تضيف القناة أن تلك الانفاق تخضع للمراقبة من قبل الجيش الإسرائيلي ومن المرجح أن يتم تدميرها لاحقا.