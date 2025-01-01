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مقتل 3 مستوطنين واصابة 4 اخرين بجراح في عملية إطلاق نار شرق قلقيلية
الإثنين 06 يناير 2025 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قلقيلية/ سما/
قتل ثلاثة مستوطنين وأصيب 4 آخرون، صباح الاثنين، بعملية إطلاق نار في قرية الفندق شرق قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن مقاومين أطلقوا النار من مركبة تجاه سيارة وحافلة للمستوطنين قرب قرية الفندق شرق قلقيلية.
وأكد موقع أخبار قبل الجميع العبري مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق النار التي وقعت قبل قليل قرب قلقيلية، قبل أن يعثر على قتيل ثالث.
وأفاد مراسل قناة 12 العبرية بمقتل 3 مستوطنين في عملية إطلاق النار شرقي قلقيلية.
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