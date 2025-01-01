غزة: استشهاد رضيع بسبب البرد والحصيلة الى 8 اطفال ..

غزة / سما/

استشهد الطفل الرضيع يوسف أحمد أنور كلوب، الذي لم يتجاوز عمره 35 يومًا، نتيجة الظروف المناخية القاسية والبرد القارص الذي يعاني منه قطاع غزة.

واشارت مصادر طبية إلى أن هذه الحادثة تأتي في إطار ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن البرد القارص، حيث بلغ إجمالي المتوفين حتى الآن 8 حالات.

كما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ارتفاع وفيات الأطفال في قطاع غزة جراء البرد وانعدام المأوى إلى 8، في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

وأضافت الأونروا أن "الطقس البارد وانعدام المأوى يتسببان في وفاة الأطفال حديثي الولادة في غزة، فيما يفتقر 7700 طفل حديث الولادة إلى الرعاية المنقذة للحياة".

وحتى الآن، أفادت التقارير بـ"وفاة 8 أطفال على الأقل بسبب البرد في القطاع".

وأشار البيان إلى أن "منظمة الصحة العالمية أدانت اعتداءات الجيش الإسرائيلي، وإخراج مستشفى كمال عدوان في شمال غزة عن الخدمة".