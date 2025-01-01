طقس فلسطين : أجواء شديدة البرودة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة

رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الجنوبية في ساعات الصباح، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وشديد البرودة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الثلاثاء يكون الجو باردا إلى شديد البرودة وغائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو باردا إلى شديد البرودة وغائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس المقبل، يكون الجو باردا وغائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.