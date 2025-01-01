  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين : أجواء شديدة البرودة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة

الإثنين 06 يناير 2025 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء شديدة البرودة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة



رام الله / سما/

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الجنوبية في ساعات الصباح، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وشديد البرودة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم غد الثلاثاء يكون الجو باردا إلى شديد البرودة وغائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والأربعاء، يكون الجو باردا إلى شديد البرودة وغائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم الخميس المقبل، يكون الجو باردا وغائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

قناة تكشف تفاصيل اتفاق الهدنة المرتقب بين حماس و"إسرائيل"

مصادر تكشف نتائج اجتماعات الدوحة بشأن غزة

مدير مكتب بشار الإعلامي يروي ساعات الأسد الأخيرة في القصر..

بسبب “الإخوان المسلمين”.. قلق وتخوف مصري من تولي “هيئة تحرير الشام” السلطة في سوريا والسيسي يتعامل بحذر

الصفقة باتت جاهزة ... رئيس الموساد الى الدوحة ونتنياهو يعقد اجتماعا امنيا

تل ابيب قلقة من قلب الأنظمة العربيّة والعودة لعهد عبد الناصر..سفيرٌ إسرائيليٌّ: مصلحةٌ مشتركةٌ لتركيّا والكيان بسوريّة..

فيروس جديد يثير الهلع في الصين.. ومخاوف من جائحة محتملة

الأخبار الرئيسية

"يديعوت" : معركة عض اصابع بين نتنياهو ومحمد السنوار وكل يوم لوجود الجيش في غزة ثمن كبير..

458 يوما للحرب على فلسطين.. مجازر مستمرة واكثر من 300 شهيد وجريح خلال 24 ساعة…

حماس لا ترى "تجاوبا من إسرائيل" بشأن الانسحاب من غزة أو اتفاق وقف إطلاق النار

قيادات بالمقاومة الفلسطينية: المفاوضات الحالية تجري حول صفقة شاملة

Sednaya-prison-syria-730x438

وثائق استخباراتية تكشف: إعدام نظام الأسد عشرات من كوادر حماس دون محاكمات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية