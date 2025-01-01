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458 يوما للحرب على فلسطين.. مجازر مستمرة واكثر من 300 شهيد وجريح خلال 24 ساعة…

الإثنين 06 يناير 2025 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
458 يوما للحرب على فلسطين.. مجازر مستمرة واكثر من 300 شهيد وجريح خلال 24 ساعة…



غزة/سما/

تواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٥٨ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي خمس مجازر خلال ال ٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها ٨٨ شهيدا و ٢٠٨ مصاب.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٥٨٠٥ شهيد و ١٠٩٠٦٤ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.
غزة والشمال
وارتقى شهيدان طفل وامراة وعدد من الاصابات جلهم من الاطفال وكبار السن بعد استهداف الاحتلال لشقة سكنية في عمارة الزيبق بجوار المسجد العمري في البلدة القديمة وسط مدينة غزة.
واستشهد اربعة مواطنين وظل آخر مفقود تحت الأنقاض وإصابتين في استهداف منزل عائلة بركات وهم أحمد عماد بركات وعماد قاسم بركات وزوجته أم محمد بركات
وكان ثلاثة مواطنين استشهدوا وعدد من المصابين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مواطنين في شارع الجلاء شمالي مدينة غزة فيما استشهد اربعة مواطنين وعدد من الإصابات بقصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في جباليا البلد شمال القطاع.
وارتقى شهيد وجرحى باستهداف لعدد من المواطنين في محيط عيادة صبحة الحرازين بشارع النزاز في حي الشجاعية شرق مدينة غزة
وسط القطاع
وارتقى ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى بقصف طيران الاحتلال منزل عائلة عماد بمخيم البريج وهم الاب خالد كمال عماد الدين ٣٥ عام وطفله اسامة خمس سنوات.
واصيب ١٩ مواطن جراء إطلاق طائرات الاحتلال الإسرائيلي المُسَيَّرَة كواد كابتر عدة قنابل تجاه تجمع للمواطنين في منطقة حي الدعوة شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بعد وقت قصير من استشهاد خمسة مواطنين وعدد من المصابين بقصف جوي إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
جنوب قطاع غزة
وارتقى شهيدان في قصف إسرائيلي في منطقة النصر شمال شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وهما محمد أحمد الشاعر وسليمان الدباري
كما ارتقى شهيدان من عائلة ضهير في منطقة مصبح شمال المدينة.
وفي خان يونس ارتقى شهيدان وعدد من المصابين بقصف من مسيرة إسرائيلية على بلدة عبسان شرق المدينة.
وكان اربعة مواطنين استشهدوا واصيب اخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف مركز شرطة أصداء شمال غربي مدينة خان يونس.

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