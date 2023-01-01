  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل فلسطينيين اثنين بعد تسللهم إلى مقر قيادة الجيش في القدس

الأحد 05 يناير 2025 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل فلسطينيين اثنين بعد تسللهم إلى مقر قيادة الجيش في القدس



القدس المحتلة/سما/

فادت إذاعة جيش الاحتلال بأن قوات الأمن اعتقلت فلسطينيين تسللا لمعسكر قيادة الجيش الوسطى في القدس المحتلة، مضيفةً أن جيش الاحتلال يحقق في الحادثة. ونقلت الإذاعة عن مصادر في جيش الاحتلال قولها إن "فلسطينيين تجاوزا السياج المحيط بالمعسكر، وتم التعرف على نحو سبعة مشتبه بهم على الفور، وقُبض على اثنين منهم، وتقوم قوات الجيش بالبحث عن بقية المجموعة".

من جهتها، قالت القناة 14 الإسرائيلية إن الجنود الإسرائيليين في مقر القيادة الوسطى اختبأوا في غرفهم بدل الهجوم على الفلسطينيين اللذين دخلا إلى القاعدة، مضيفةً أن قوات إضافية وصلت إلى المكان وتجري عمليات بحث باستخدام طائرات مراقبة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية أن الحديث يجري عن قاعدة مهمة للجيش الإسرائيلي، وهي قاعدة ناحاميا، موجودة بالقرب من حي شعفاط بالقدس المحتلة، مضيفةً أن الحدث انتهى لكن عمليات البحث والتمشيط لا تزال مستمرة في المنطقة.

ويأتي هذا في وقت تدخل فيه الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ457، مع متابعة جيش الاحتلال لانتهاكاته في مناطق مختلفة من فلسطين التاريخية، فيما تستمر شرطة الاحتلال بالتضييق على الفلسطينيين في القدس المحتلة، مستهدفةً مؤسساتهم ومنازلهم وكل مقومات الحياة.

توازياً، تواصل اعتداء المستوطنين وإجراءات الاحتلال المرتبطة بالاستيطان والسيطرة على الأراضي والهدم لتتزايد الانتهاكات أرقاماً قياسية منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ليكون العام 2024 من أكثر الأعوام تسجيلاً لتلك الأرقام على شكل إقامة بؤر استيطانية وتوسيع الاستيطان، ومصادرة الأراضي، والهدم، وتنفيذ الضم الفعلي بطريقة لم تعد صامتة.

الأكثر قراءة اليوم

بلينكن يتحدث عن "أسرع طريقة" لإنهاء الحرب في غزة

القصة الكاملة لمعركة إسرائيلية مع حزب الله.. "حدث زلزالي" (صور)

مدير مكتب بشار الإعلامي يروي ساعات الأسد الأخيرة في القصر..

الصفقة باتت جاهزة ... رئيس الموساد الى الدوحة ونتنياهو يعقد اجتماعا امنيا

بسبب “الإخوان المسلمين”.. قلق وتخوف مصري من تولي “هيئة تحرير الشام” السلطة في سوريا والسيسي يتعامل بحذر

تل ابيب قلقة من قلب الأنظمة العربيّة والعودة لعهد عبد الناصر..سفيرٌ إسرائيليٌّ: مصلحةٌ مشتركةٌ لتركيّا والكيان بسوريّة..

فيروس جديد يثير الهلع في الصين.. ومخاوف من جائحة محتملة

الأخبار الرئيسية

قيادات بالمقاومة الفلسطينية: المفاوضات الحالية تجري حول صفقة شاملة

Sednaya-prison-syria-730x438

وثائق استخباراتية تكشف: إعدام نظام الأسد عشرات من كوادر حماس دون محاكمات

مصادر تكشف نتائج اجتماعات الدوحة بشأن غزة

قناة تكشف تفاصيل اتفاق الهدنة المرتقب بين حماس و"إسرائيل"

5-12-730x438-1-730x438

مفاوضات غزة: تأجيل خطة “اليوم التالي” للمرحلة النهائية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية