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صحيفة عبرية: اتفاق وقف اطلاق النار مع حزب الله على حافة الانهيار

الأحد 05 يناير 2025 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: اتفاق وقف اطلاق النار مع حزب الله على حافة الانهيار



القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الأحد، أن اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني على حافة الانهيار.

وأضافت الصحيفة أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد الساعة 5:00 مساءً جلسة أمنية لبحث الوضع في لبنان بمشاركة وزير الجيش ورؤساء الائتلاف وكبار أعضاء المؤسسة الأمنية.

وأشارت إلى أن عقد الجلسة يأتي على خلفية التصريحات التهديدية واستمرار تواجد حزب الله في المنطقة الحدودية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولون أمنيون قولهم أن "انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من لبنان يتم بوتيرة مدروسة، مع الحفاظ على منطقة أمنية عازلة في جنوب لبنان.

وفي السياق، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بفض اتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله" اللبناني إذا امتنع الحزب عن تنفيذ شرطين أساسيين يضمنان أمن إسرائيل.


وجاء هذا التصريح خلال زيارة كاتس لمقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، لتفقد معرض السلاح الذي جمعه الجيش من جنوبي لبنان..

وادعى كاتس أن "إسرائيل مهتمة بتنفيذ الاتفاق في لبنان وسيواصل تطبيقه بشكل كامل دون تنازلات لضمان العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".

وأضاف كاتس أنه لمواصلة إسرائيل تنفيذ الاتفاق سيتوجب على الحزب تنفيذ شرطين أساسيين يتمثلن في:


وشدد على أن "حزب الله" والحكومة اللبنانية لم ينفذا كلا الشرطين حتى اللحظة.

وأضاف: "إذا لم يتم استيفاء هذا الشرط، فلن يكون هناك اتفاق، وسوف تضطر إسرائيل إلى العمل من تلقاء نفسها لضمان العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".

هذا ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024  بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين.

ونص الاتفاق على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان خلال 60 يوما، مقابل الانسحاب الكامل "لحزب الله" إلى شمال نهر الليطاني نحو 30 كم.

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