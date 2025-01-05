باكستان تحث مجلس الأمن على ضمان الوقف الفوري للعدوان على غزة

نيويورك/سما/

حثت باكستان، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي على ضمان الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار؛ لوقف إراقة الدماء والدمار في قطاع غزة.

وقال نائب المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة عاصم افتخار في بيان: إن على المجتمع الدولي توحيد صوته لحل القضية الفلسطينية، وإنشاء ممرات إنسانية آمنة للسماح للناس بالوصول إلى الرعاية المنقذة للحياة، وإعطاء الأولوية لجهود إعادة الإعمار التي تهدف إلى إعادة بناء نظام الرعاية الصحية المدمر في غزة.

وجدد دعوة باكستان للأمم المتحدة بمنح دولة فلسطين عضوية كاملة في المنظمة، كخطوة نحو التوصل إلى حل الدولتين.