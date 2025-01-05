  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

باكستان تحث مجلس الأمن على ضمان الوقف الفوري للعدوان على غزة

الأحد 05 يناير 2025 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
باكستان تحث مجلس الأمن على ضمان الوقف الفوري للعدوان على غزة



نيويورك/سما/

حثت باكستان، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي على ضمان الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار؛ لوقف إراقة الدماء والدمار في قطاع غزة.

وقال نائب المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة عاصم افتخار في بيان: إن على المجتمع الدولي توحيد صوته لحل القضية الفلسطينية، وإنشاء ممرات إنسانية آمنة للسماح للناس بالوصول إلى الرعاية المنقذة للحياة، وإعطاء الأولوية لجهود إعادة الإعمار التي تهدف إلى إعادة بناء نظام الرعاية الصحية المدمر في غزة.

وجدد دعوة باكستان للأمم المتحدة بمنح دولة فلسطين عضوية كاملة في المنظمة، كخطوة نحو التوصل إلى حل الدولتين.

الأكثر قراءة اليوم

"جنون العظمة قتله".. "إسرائيل" تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصر الله

بلينكن يتحدث عن "أسرع طريقة" لإنهاء الحرب في غزة

القصة الكاملة لمعركة إسرائيلية مع حزب الله.. "حدث زلزالي" (صور)

"القسام" تنشر رسالة جديدة من أسيرة إسرائيلية محتجزة في غزة

بسبب “الإخوان المسلمين”.. قلق وتخوف مصري من تولي “هيئة تحرير الشام” السلطة في سوريا والسيسي يتعامل بحذر

مدير مكتب بشار الإعلامي يروي ساعات الأسد الأخيرة في القصر..

الصفقة باتت جاهزة ... رئيس الموساد الى الدوحة ونتنياهو يعقد اجتماعا امنيا

الأخبار الرئيسية

photo_2025-01-05_14-55-20

تحقيق عبري يكشف تفاصيل "7 أكتوبر".. هكذا اخترقت حماس منظومة الاحتلال الأمنية

photo_2025-01-05_14-50-17

مقطع الأسيرة لدى القسام يسلط الضوء على مجندات غرف المراقبة

انسحاب "لواء كفير" بعد شهرين من الإبادة شمال غزة.. الكمائن كبدته خسائر

677a60f44c59b75c046b1c1f

قناة عبرية: "إسرائيل" تنتظر موافقة "حماس" على شروطها لإتمام صفقة الأسرى

الصفقة باتت جاهزة ... رئيس الموساد الى الدوحة ونتنياهو يعقد اجتماعا امنيا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية