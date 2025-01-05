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محافظة القدس: 82 شهيدا و296 مصابا برصاص الاحتلال منذ تشرين الأول 2023

الأحد 05 يناير 2025 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظة القدس: 82 شهيدا و296 مصابا برصاص الاحتلال منذ تشرين الأول 2023



القدس المحتلة/سما/

وثقت محافظة القدس، استشهاد 82 مواطنا وإصابة 296 آخرين بالرصاص الحي والمطاطي، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على شعبنا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وحتى نهاية العام الماضي.

وأفادت المحافظة في إحصاءات صادرة عن وحدة العلاقات العامة والإعلام، اليوم الأحد، بتسجيل 2060 حالة اعتقال من المحافظة، وإصدار سلطات الاحتلال 479 حكما بالسجن الفعلي على معتقلين من المحافظة، و116 قرارا بالحبس المنزلي، بالإضافة إلى إصدارها 11 قرارا بالمنع من السفر، و127 قرارا بالإبعاد عن مدينة القدس.

ووثقت المحافظة، اقتحام 69017 مستعمرا للمسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى 439 عملية هدم وتجريف للمنازل والمنشآت.

#القدس

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