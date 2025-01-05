انسحاب "لواء كفير" بعد شهرين من الإبادة شمال غزة.. الكمائن كبدته خسائر

القدس المحتلة/سما/

قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن لواء كفير، انسحب الليلة الماضية من شمال قطاع غزة، بعد نحو شهرين من ارتكاب مجازر وإبادة جماعية في مناطق جباليا ومخيمها وبيت لاهيا وبيت حانون.

وقالت الإذاعة، إن انسحاب اللواء لا يعني تقليص القوات المتواجدة شمال القطاع، التي واصلت عمليات التدمير الممنهج بصورة واسعة شمال القطاع.

وأشارت الإذاعة إلى أن لواء كفير فقَد 13 جنديا شمال قطاع غزة منذ مشاركته في العدوان قبل نحو شهرين، في كمائن وهجمات للمقاومة الفلسطينية على جنوده.



وكانت نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن قادة بجيش الاحتلال قولهم إن حركة حماس أصبحت تعد الأفخاخ في كل مبنى قائم تقريبا في غزة، في ظل تواصل العدوان على شمال قطاع غزة.

وأشارت مصادر بجيش الاحتلال أن التكتيكات القتالية الجديدة لمقاتلي كتائب القسام في شمال غزة تهدد قواتهم العاملة هناك، وهو ما بدا من حجم الكمائن ونوعية الهجمات التي قامت بها الكتائب مؤخرا، وشملت عمليات استشهادية وأخرى بطعن الجنود وسط مخيم جباليا.