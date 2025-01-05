  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ائتلاف نتنياهو يعاقب بن غفير ويمتنع عن دعم قوانين حزبه

الأحد 05 يناير 2025 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
ائتلاف نتنياهو يعاقب بن غفير ويمتنع عن دعم قوانين حزبه



القدس المحتلة/سما/

قرر الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، معاقبة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير  بالامتناع عن دعم قوانين حزبه "عوتسما يهوديت" في ظل امتناعه عن الانصياع لقواعد الانضباط وطاعة الائتلاف، ورفضه لدعم القوانين المتعلقة بالميزانية.

وأعلن رئيس الائتلاف الإسرائيلي، أوفير كاتس، عن قرار بتجميد دعم الائتلاف لمشاريع القوانين التي يقدمها أعضاء حزب "عوتسما يهوديت" الذين صوتوا خلافًا لقواعد الانضباط الائتلافي.

وقال كاتس إنه ابتداءً من الآن وحتى إشعار آخر، لن تحظى مشروعات القوانين التي اقترحها أعضاء "عوتسما يهوديت" الذين لم يلتزموا بـ"الطاعة الائتلافية" بتأييد الائتلاف.

وأضاف في بيان صدر عنه الأحد، أن الائتلاف سيمتنع عن إدراج هذه القوانين على جدول أعمال الكنيست.

وقال إن القوانين الحكومية التي قدمتها وزارة الأمن القومي ستُدرس على أساس كل حالة على حدة، وسينظر في دعم القوانين العاجلة المتعلقة بالأمن القومي فقط.

وشدد كاتس على أن أي تصرف يؤثر بشكل كبير ودائم على استقرار الائتلاف لن يمر دون رد، مشددًا على أن "أي اعتذار لا يمكن أن يترافق مع استمرار في عرقلة أعمال الائتلاف".

يأتي ذلك في ظل رفض رئيس حزب "عوتسما يهوديت" ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، دعم القوانين المتعلقة بميزانية العام 2025، في ظل سعيه للحصول على ميزانيات إضافية.

وكان بن غفير قد قرر الامتناع عن دعم مشروع قانون يمنح إعفاءات ضريبية لشركات على جزء من أرباحها ضمن مشروع قانون ميزانية عام 2025، يوم الثلاثاء الماضي، وأجبرت هذه الخطوة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على مغادرة المستشفى إثر خضوعه لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا، للتصويت لصالح القانون الذي مر بأغلبية صوت واحد، في حين اضطر النائب بوعاز بيسموت من الليكود إلى مغادرة عزاء والدته حتى يصوت لصالح القانون.

ومساء أمس، السبت، أصدر بن غفير بيانًا أعلن فيه عن استمراره في التصويت ضد الائتلاف "حتى يتم حل المسائل المتعلقة بالميزانيات التي يطالب بالحصول عليها".

وقال بن غفير في بيانه: "سنواصل التصويت وفقًا لمبادئنا حتى يتم حل مسألة منع إغلاق محطات الشرطة، والفرق المتأهبة، وتخفيض الرواتب في الشرطة وقوات الأمن القومي".

الأكثر قراءة اليوم

"جنون العظمة قتله".. "إسرائيل" تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصر الله

بلينكن يتحدث عن "أسرع طريقة" لإنهاء الحرب في غزة

القصة الكاملة لمعركة إسرائيلية مع حزب الله.. "حدث زلزالي" (صور)

"القسام" تنشر رسالة جديدة من أسيرة إسرائيلية محتجزة في غزة

ماذا تفعل "إسرائيل" بشمال غزة المدمر؟

بسبب “الإخوان المسلمين”.. قلق وتخوف مصري من تولي “هيئة تحرير الشام” السلطة في سوريا والسيسي يتعامل بحذر

مدير مكتب بشار الإعلامي يروي ساعات الأسد الأخيرة في القصر..

الأخبار الرئيسية

photo_2025-01-05_14-55-20

تحقيق عبري يكشف تفاصيل "7 أكتوبر".. هكذا اخترقت حماس منظومة الاحتلال الأمنية

photo_2025-01-05_14-50-17

مقطع الأسيرة لدى القسام يسلط الضوء على مجندات غرف المراقبة

انسحاب "لواء كفير" بعد شهرين من الإبادة شمال غزة.. الكمائن كبدته خسائر

677a60f44c59b75c046b1c1f

قناة عبرية: "إسرائيل" تنتظر موافقة "حماس" على شروطها لإتمام صفقة الأسرى

الصفقة باتت جاهزة ... رئيس الموساد الى الدوحة ونتنياهو يعقد اجتماعا امنيا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية