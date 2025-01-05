ائتلاف نتنياهو يعاقب بن غفير ويمتنع عن دعم قوانين حزبه

القدس المحتلة/سما/

قرر الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، معاقبة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير بالامتناع عن دعم قوانين حزبه "عوتسما يهوديت" في ظل امتناعه عن الانصياع لقواعد الانضباط وطاعة الائتلاف، ورفضه لدعم القوانين المتعلقة بالميزانية.

وأعلن رئيس الائتلاف الإسرائيلي، أوفير كاتس، عن قرار بتجميد دعم الائتلاف لمشاريع القوانين التي يقدمها أعضاء حزب "عوتسما يهوديت" الذين صوتوا خلافًا لقواعد الانضباط الائتلافي.

وقال كاتس إنه ابتداءً من الآن وحتى إشعار آخر، لن تحظى مشروعات القوانين التي اقترحها أعضاء "عوتسما يهوديت" الذين لم يلتزموا بـ"الطاعة الائتلافية" بتأييد الائتلاف.

وأضاف في بيان صدر عنه الأحد، أن الائتلاف سيمتنع عن إدراج هذه القوانين على جدول أعمال الكنيست.

وقال إن القوانين الحكومية التي قدمتها وزارة الأمن القومي ستُدرس على أساس كل حالة على حدة، وسينظر في دعم القوانين العاجلة المتعلقة بالأمن القومي فقط.

وشدد كاتس على أن أي تصرف يؤثر بشكل كبير ودائم على استقرار الائتلاف لن يمر دون رد، مشددًا على أن "أي اعتذار لا يمكن أن يترافق مع استمرار في عرقلة أعمال الائتلاف".



يأتي ذلك في ظل رفض رئيس حزب "عوتسما يهوديت" ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، دعم القوانين المتعلقة بميزانية العام 2025، في ظل سعيه للحصول على ميزانيات إضافية.

وكان بن غفير قد قرر الامتناع عن دعم مشروع قانون يمنح إعفاءات ضريبية لشركات على جزء من أرباحها ضمن مشروع قانون ميزانية عام 2025، يوم الثلاثاء الماضي، وأجبرت هذه الخطوة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على مغادرة المستشفى إثر خضوعه لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا، للتصويت لصالح القانون الذي مر بأغلبية صوت واحد، في حين اضطر النائب بوعاز بيسموت من الليكود إلى مغادرة عزاء والدته حتى يصوت لصالح القانون.

ومساء أمس، السبت، أصدر بن غفير بيانًا أعلن فيه عن استمراره في التصويت ضد الائتلاف "حتى يتم حل المسائل المتعلقة بالميزانيات التي يطالب بالحصول عليها".

وقال بن غفير في بيانه: "سنواصل التصويت وفقًا لمبادئنا حتى يتم حل مسألة منع إغلاق محطات الشرطة، والفرق المتأهبة، وتخفيض الرواتب في الشرطة وقوات الأمن القومي".