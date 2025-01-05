تهديدات بالقتل تدفع "الشاباك" إلى رفع مستوى الحماية للحاخام الأكبر

القدس المحتلة/سما/

أصدر جهاز مخابرات الاحتلال "الشاباك" تعليمات لوزارة الأديان الإسرائيلية، برفع مستوى الحماية الأمنية، للحاخام الأكبر، ديفيد يوسف، بعد تلقيه تهديدات من منظمات.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن يوسف وهو نجل الحاخام المتطرف الأكبر الراحل عوفاديا يوسف، أبلغ بأن مستوى التهديدات على حياته، تقع ضمن تصنيف الخطر الأعلى، وهو المستوى السادس من التهديدات.

وفرضت وزارة الأديان، حماية أكبر على يوسف، منذ تلقيها تعليمات من الشاباك.



وقالت مواقع إن موظفي الأمن التقوا بيوسف، وأطلعوه على طبيعة التهديدات، وجرى إبلاغه بالتفاصيل الأخيرة للوضع الأمني، وسيجرى خلال الأيام المقبلة، اجتماع آخر لإطلاعه على آخر المستجدات التي حصل عليها الشاباك، ودعت إلى رفع مستوى الحماية حوله.

وكان يوسف قال قبل أيام خلال جنازة جندي قتل في غزة: "نواجه حشدا من الغوغاء يقدسون القتل، ويريدون قتل جميع اليهود، ونحن نقف ونقاتل من أجل حياتنا"، وفق ما نقلته "يديعوت أحرونوت".

وأضاف أنه "كل يوم طوال العام ونصف العام الماضيين نتلقى خبرا بمقتل جندي أو ضابط أو أكثر، ونصلي من أجل القتلى".