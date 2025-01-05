الرئيس عباس يتسلم تقرير فلسطين الاحصائي لعام 2024

رام الله/سما/

تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، تقرير فلسطين الاحصائي السنوي لعام 2024، وذلك خلال استقباله رئيس جهاز الإحصاء علا عوض.

وأطلعت عوض، سيادته، على أبرز النتائج التي تضمنها التقرير السنوي الاحصائي، حيث بلغ عدد الشعب الفلسطيني حوالي 15 مليون فلسطيني، يعيش منهم حاليا 5.5 مليون فلسطيني في دولة فلسطين حتى نهاية عام 2024.

كما أطلعت رئيس جهاز الإحصاء المركزي، سيادته، على الآلية التي اعتمدها الإحصاء الفلسطيني للعمل في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، الذي أدى حسب مؤشرات التقرير، إلى انخفاض عدد سكان قطاع غزة بمقدار 6% مع نهاية عام 2024، وارتقاء أكثر من 45 ألف شهيد في فلسطين منذ بدء العدوان على شعبنا، إضافة إلى العمل الحثيث لتوفير اهم المؤشرات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

بدوره، أكد سيادته، أن الأرقام التي يتضمنها التقرير، خاصة انخفاض عدد سكان قطاع غزة بحوالي 6% مع نهاية عام 2024 جراء العدوان الإسرائيلي الوحشي، هي أرقام مرعبة تبين مدى وحشية الاحتلال وارتكابه المجازر الدموية بحق شعبنا، الأمر الذي يتطلب تدخلا دوليا عاجلا لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، الخاص بوقف إطلاق النار بشكل فوري، وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من القطاع، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة لرفع المعاناة عن أبناء شعبنا هناك.

وأشاد الرئيس، بالجهود الكبيرة التي تبذلها طواقم الإحصاء الفلسطيني لتوفير المؤشرات الدقيقة، خاصة في قطاع غزة، لصناع القرار الفلسطيني للاستفادة منها في وضع الخطط الآنية والمستقبلية الموضوعة لخدمة الشعب الفلسطيني.