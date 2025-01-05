قناة عبرية: "إسرائيل" تنتظر موافقة "حماس" على شروطها لإتمام صفقة الأسرى

القدس المحتلة/سما/

ذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن تل أبيب تنتظر موافقة حركة "حماس" على الشروط الإسرائيلية لإتمام صفقة تبادل الأسرى.



وقالت القناة إن موافقة حركة "حماس" على شروط إسرائيل هي كل ما تبقى لتحقيق اتفاق تبادل الأسرى بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على كافة التفاصيل الرئيسية للصفقة.

وأضافت القناة نقلاعن مصادر لم تكشفها أن رفض حركة "حماس" الكشف عن أسماء الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة أحد العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى الاتفاق.

وأوضحت المصادر أن وفد "حماس"، خلال المفاوضات التي استؤنفت بوساطة قطرية، أكد أن الحركة تحتاج إلى أسبوع للعثور على جميع الرهائن.





وأكدت ذات المصادر أن إسرائيل تسعى إلى زيادة عدد الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم كجزء من الصفقة في المرحلة الأولى.

وذكرت مصادر مطلعة نهاية شهر ديسمبر الماضي أن "مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مهددة بالانهيار بسبب التعنت الإسرائيلي"، موضحة أن "القاهرة والدوحة تبذلان جهودا كبيرة لمنع وصول المفاوضات بشأن غزة إلى طريق مسدود".

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الوزير محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، بحث آخر المستجدات بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة مع وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية.

واتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتخريب صفقة تبادل الأسرى، وطالبت الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بالضغط عليه لإنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق شامل.