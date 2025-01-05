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تزايد الضغوط على نتنياهو والآلاف يتظاهرون مطالبين بصفقة لتبادل الأسرى (فيديو)

الأحد 05 يناير 2025 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
تزايد الضغوط على نتنياهو والآلاف يتظاهرون مطالبين بصفقة لتبادل الأسرى (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

شهدت شوارع عدة مدن "إسرائيلية" مظاهرات حاشدة تطالب حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعقد صفقة لتبادل الأسرى مع "حماس" بشكل عاجل.

 

وجاءت هذه المظاهرات التي زادت من حجم الضغط على حكومة نتيناهو للتعبير عن غضب لإسرائيليين واستيائهم، عقب بث "القسام" مقطع فيديو جديد لمجندة إسرائيلية محتجزة في القطاع.

 حيث نظمت مظاهرات منددة في مدينتي القدس وحيفا، واندلعت اشتباكات مع الشرطة بعد مسيرة في تل أبيب، وجرى اعتقال 6 أشخاص، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

واكتسبت مظاهرات السبت زخمها بعدما عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مقطع فيديو للأسيرة الإسرائيلية في غزة ليري الباج، حيث توجهت للحكومة الإسرائيلية بالقول: "هل تريدون قتلنا؟".

ويتهم المتظاهرون وأنصار المحتجزين نتنياهو بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار مع "حماس" والإفراج عن المحتجزين ، بينما ينفي الأخير ذلك من طرفه.

وتعثرت عدة جولات من مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" خلال عام 2024، وفشل الطرفان في تمديد الاتفاق الذي تم التوصل إليه نهاية نوفمبر 2023، والذي تم بموجبه إطلاق سراح 105 أسرى إسرائيليين وهدنة استمرت أسبوعا.

ومن جانبه قال القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان إن إسرائيل تنقلب في كل محطة من محطات التفاوض على ما يتم الاتفاق عليه، مؤكدا أن الحركة ذهبت إلى أقصى مرونة بشأن الأسرى من أجل وقف الحرب.

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