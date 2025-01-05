"حزب الله": ليس لدينا "فيتو" على قائد الجيش وبعد انقضاء مهلة الـ60 يوما الأمر متروك لنا

بيروت/سما/

أعلن مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" اللبناني وفيق صفا أنه لا "فيتو" للحزب على ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية، وأن "فيتو" الحزب الوحيد يشمل سمير جعجع.

فيق صفا، في كلمة من موقع اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله، الى أن "المقاومة أفقدت الأمان للعدو في الداخل ونحن كنا وسنبقى في خدمة المقاومة ومع شعبها وسنمنع اي أذى عنهم في الداخل".

وأكد صفا، أن "حزب الله لم ولن يهزم وهو كما قال السيد حسن نصر الله خلق وعلى جبينه النصر وهو أقوى من الحديد وأقوى مما كان"، مشددا على أن "ليس لدينا "فيتو" على قائد الجيش (العماد جوزيف عون)، و"الفيتو" الوحيد بالنسبة لنا هو على رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع لأنه مشروع فتنة وتدميري في البلد".

ورداً على سؤال ان لم ينسحب الجيش الإسرائيلي بعد مهلة الـ60 يوما، قال "الجيش اللبناني ولجنة المراقبة لم تتبلغ هذا الأمر ولكن بعد انقضاء الـ 60 يوم فالأمر متروك لقرار حزب الله والمقاومة ماذا ستفعل وكما قال الشيخ نعيم قاسم هذه مسؤولية الدولة التي وقعت الإتفاق وهي التي ستتابع إجراءات وقف إطلاق النار أو الخروقات".

من جهته قال النائب في البرلمان البناني حسين الحاج حسن إن خروقات اسرائيل منذ وقف إطلاق النار تجاوزت ال 1000 خرق وهذه الخروقات هي برسم المجتمع الدولي أولا وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا الضامنين للإتفاق

ولفت إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا حتى الآن لم يفعلوا أي شيء لوقف الخروقات الإسرائيلية إن لم يكونوا متواطئين او مشاركين وباعتقادي أن الأمريكي هو متواطئ ومشارك.

وأكد أن "المقاومة تعافت وهي تستكمل تعافيها والمقاومة قوية ومقتدرة وتستطيع ان تواجه كل التحديات التي يمكن ان تضغط عليها"