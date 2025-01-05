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وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الأمريكي المستجدات في غزة وسوريا

الأحد 05 يناير 2025 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الأمريكي المستجدات في غزة وسوريا



القاهرة/سما/

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي التطورات فى قطاع غزة، وسوريا.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية الأحد، أن عبدالعاطي أكد أهمية مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.

وشدد الوزير المصري على ضرورة توقف إسرائيل عن سياساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، رافضا بشكل كامل الاستهداف الممنهج للبنية التحتية الصحية والمستشفيات بقطاع غزة، فى انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما بحث الوزيران مستجدات الأوضاع في سوريا، وأكد عبدالعاطي وقوف مصر إلى جانب الشعب السوري، مشددا على ضرورة أن تكون عملية الانتقال السياسي في سوريا شاملة، وأن تتم بملكية وطنية بعيدا عن أي إملاءات خارجية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، ويضمن وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها.

وأفاد البيان، بأن وزير الخارجية الأمريكى أعرب خلال الاتصال عن تقدير بلاده العميق للدور الهام الذي تضطلع به مصر في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

#مصر #غزة #سوريا

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