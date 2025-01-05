الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ 100 غارة استهدفت "حماس" الأسبوع الماضي في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أنه نفذ أكثر من 100 غارة الأسبوع الماضي على قطاع غزة أدت إلى مقتل العشرات من عناصر حركة "حماس".



وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيل في بيان رسمي :"هاجم الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع الشاباك أكثر من 100 هدف في قطاع غزة خلال نهاية الأسبوع المنصرم، وقضيا على عشرات العناصر من حركة "حماس" في تلك الغارات".

وأضاف البيان: "‏في عمليات مشتركة بين سلاح الجو والقيادة الجنوبية وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات والشاباك هاجمت طائرات حربية وأخرى مسيرة خلال نهاية الأسبوع المنصرم أكثر من 100 هدف في أنحاء قطاع غزة حيث قُضي خلال الغارات على العشرات من عناصر "حماس" في القطاع".



وتابع: "‏كما رصد الجيش الإسرائيلي عدة نقاط إطلاق تم استخدامها لإطلاق بعض من القذائف الصاروخية التي أطلقت نحو إسرائيل في الأيام الأخيرة وقام باستهدافها".

وادعى البيان "أن القوا الإسرائيلية اخذت عدة خطوات من شأنها تقليص احتمال إصابة المدنيين قبل تنفيذ الهجمات، شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والاستطلاع الجوي والمعلومات الاستخبارية.".

وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي ‏سيواصل العمل بقوة وبحزم ضد حركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، بالتعاون مع الشاباك.

هذ وأعلنت وزارة الصحة في غزة السبت ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 45717 شهيدا، و108856 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.