اعتقال إسرائيليين عبرا الحدود إلى الأراضي السورية

القدس المحتلة/سما/

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال إسرائيليين اثنين عبرا الحدود إلى الأراضي السورية.



وذكرت صحيفة "جيروساليم بوست" نقلا عن بيان الشرطة أن "قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت مدنيين اثنين من بلدتي طمرة وبقعاتا شمال إسرائيل بعد أن عبرا الحدود إلى سوريا بسيارتهما، وتم تسليمهما للشطرة للتحقيق".

وأضاف البيان أنه "يتم حاليا استجواب المشتبه بهم وسيتم تحديد الإجراءات القانونية الأخرى بناء على نتائج التحقيق".

ويشير المسؤولون عن إنفاذ القانون إلى أن عبور الحدود بشكل غير قانوني يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.

المصدر: جيروساليم بوست