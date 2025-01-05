مصر تنفي صحة تقارير إسرائيلية بشأن استعدادها للتدخل العسكري في اليمن

القاهرة/ سما/

نفى مصدر مصري مسؤول اليوم الأحد ما تناولته تقارير إعلامية إسرائيلية عن قيام مصر باستعدادات بهدف التدخل العسكري في اليمن. وأكد المصدر لقناة القاهرة الإخبارية أن مثل هذه التقارير وما تتضمنه من معلومات مضللة ليس لها أي أساس من الصحة.

وكان زعيم جماعة “أنصار الله” اليمنية، عبد الملك الحوثي، قد صرح، في وقت سابق، بأن “الجيش المصري مهدد بأن يحدث له ما حدث للجيش السوري”، على حد قوله.

وتابع في كلمة له أن “مصر مهددة في اللحظة التي يتمكن فيها الأعداء من إثارة فوضى عارمة لتدمير كل القدرات العسكرية المصرية”، وفقا لقناة “المسيرة” التابعة لجماعة “أنصار الله” اليمنية.

وأضاف زعيم جماعة “أنصار الله”، في كلمته، أن “استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية بصاروخ فرط صوتي، جاء بالتزامن مع تحرك طائراتها لاستهداف اليمن”، وواصل أن “تزامُن إطلاق الصاروخ فرط صوتي مع العدوان على بلدنا أحدث إرباكا كبيرا للعدو الإسرائيلي، وأثّر حتى على إكمال مهمته”.

وشدد أن “العدوان الإسرائيلي لن يثنينا عن موقفنا في إسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولن يؤثر على قدراتنا”، مشيرا إلى أن “العدو يحرك عصابات إجرامية لنهب وسرقة الكميات المحدودة من المساعدات التي تدخل قطاع غزة”.

ولفت الحوثي إلى أن “المشهد في جباليا يكشف حجم الاستهداف الإسرائيلي المتعمد والذي يهدف إلى تدمير كل مقومات الحياة”، وأن “الجيش الإسرائيلي يواصل القتل والاختطاف والاقتحامات والتجريف في الضفة والقدس المحتلتين”.