انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين بنسبة 3.93%

رام الله / سما/

سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضا مقداره 3.93% خلال شهر تشرين الثاني 2024، اذ انخفض الرقم القياسي إلى 81.12، مقارنة بـ 84.43 خلال الشهر الذي سبقه.

وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضا مقداره 12.47%، والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضا مقداره 11.77%، والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضا مقداره 2.79%، والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية التي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضا خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، أهمها: صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة المنسوجات، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة المشروبات، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي ارتفاعا في بعض الأنشطة، أهمها: صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة الأثاث، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الفلزات الاساسية، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة، وصناعة الملابس.

وسجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضا مقداره 2.74%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

ونوه "الإحصاء" إلى أنه بسبب عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول من عام 2023، جميع المنشآت العاملة في الإنتاج الصناعي في قطاع غزة متوقفة عن العمل لشهر تشرين الثاني 2024.