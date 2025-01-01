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الصحة الفلسطينية : 120 صنفا دوائيا بينهن 20 نوعا من أدوية السرطان رصيدها صفر

الأحد 05 يناير 2025 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية : 120 صنفا دوائيا بينهن 20 نوعا من أدوية السرطان رصيدها صفر



غزة / سما/

قال وكيل وزارة الصحة د. وائل الشيخ "نواجه نقصًا كبيرًا في الأدوية والمستلزمات الطبية، نتيجة الأزمة المالية التي سببتها سرقة الاحتلال لأموال الشعب لفلسطيني".

وعن مديونية وزارة الصحة، قال الشيخ: "المديونية على وزارة الصحة قاربت 3 مليارات شيكل".

واكد ان 120 صنفا دوائيا بينهن 20 نوعا من أدوية السرطان رصيدها صفر في مستودعاتنا.

ولفت ان 420 صنفا من المستهلكات الطبية رصيدها صفر كذلك، 170 منها تخصصي، أي تخص القلب أو العيون أو العظام إلخ، وهذه مشكلة كبيرة تؤثر على القطاع الصحي بشكل مباشر.

وتابع: "الجزء الأكبر منها للمستشفيات الأهلية والخاصة، وهذه المديونية تراكمية على مدى السنوات السابقة، وزارة المالية تصرف دفعات لتغطية هذا الدين، لكننا نستهلك أكثر من هذه الدفعات".

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