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الصفقة باتت جاهزة ... رئيس الموساد الى الدوحة ونتنياهو يعقد اجتماعا امنيا

الأحد 05 يناير 2025 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصفقة باتت جاهزة ... رئيس الموساد الى الدوحة ونتنياهو يعقد اجتماعا امنيا



القدس المحتلة / سما/

 يتوجه رئيس الموساد الإسرائيلي إلى الدوحة غدا ، في وقت تشهد المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس ذروة جديدة في محاولة للتوصل إلى صفقة تبادل اسرى .

وقال مسؤول فلسطيني مطلع على سير المحادثات لموقع"العربي الجديد": "اليوم هو يوم حاسم لمصير المفاوضات بين حماس وإسرائيل. تمكن الوسطاء من تقريب وجهات النظر، ونتوقع رد الحكومة الإسرائيلية الليلة."

لكن في إسرائيل يبردون التقارير العربية ويقولون: "هناك تقدم بطيء ولكن لا تزال هناك ثغرات.

وفي إطار التحركات، من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعاً أمنياً مساء اليوم بحضور كبار الوزراء والمسؤولين العسكريين، فيما تشير التقارير إلى أن رئيس الموساد، ديدي بارنيع، سيغادر إلى الدوحة غداً للتنسيق مع وسطاء قطريين وأمريكيين.

هذا التطور يأتي وسط ضغوط دولية مكثفة لدفع الطرفين نحو اتفاق نهائي.

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