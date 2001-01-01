  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فيروس جديد يثير الهلع في الصين.. ومخاوف من جائحة محتملة

الأحد 05 يناير 2025 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيروس جديد يثير الهلع في الصين.. ومخاوف من جائحة محتملة



وكالات - سما-

اثار انتشار فيروس جديد الهلع في الصين بعد زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بالتهاب الرئة HMPV خاصة عقب خمس سنوات من تفشي جائحة كوفيد 19.

وانتشر (HMPV) في عدة أجزاء من البلاد، لاسيما في المقاطعة الشمالية ما دفع السلطات للاستنفار.

كما طالت الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة الأطفال دون سن 14 عاما.

فيما ذكرت الحكومة الصينية، أنه لا يوجد لقاح مضاد للفيروس شديد العدوى، مبينة أن العلاج يكون عبر الرعاية الطبية فقط لذلك تم حث الناس على ارتداء الأقنعة وتجنب الحشود.

يشبه الإنفلونزا

ويشبه فيروس HMPV الأنفلونزا، ويسبب أعراضًا مثل السعال والحمى والصفير واحتقان الأنف

لكنه يمكن أن يتطور المرض إلى التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي، خاصة في الفئات المعرضة للخطر.

كما أنه فيروس تنفسي تم التعرف عليه لأول مرة في عام 2001، ويؤثر على كل الفئات العمرية لكنه أكثر خطورة على الأطفال الصغار وكبار السن، وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ما قد يؤدي إلى الوفاة.

وغالبًا ما يتسبب في التهابات الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، ويمكن أن يؤدي إلى أمراض مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي، ما قد يشكل تهديدًا للحياة في الحالات الشديدة.

فترة حضانة الفيروس.. والأعراض

أما فترة حضانة الفيروس فتتراوح بين 3 و6 أيام، بينما قد تستمر الأعراض لفترات متفاوتة بناءً على شدة العدوى.

كما يُنقل الفيروس من خلال الرذاذ مثل السعال والعطس، والاتصال الشخصي مثل المصافحة أو الاتصال المباشر مع شخص مريض.

كذلك ينتشر من خلال لمس الأسطح الملوثة بالفيروس ثم لمس الوجه (الفم، الأنف، العينين) قد يؤدي إلى الإصابة.

وتعتبر جهود الوقاية والوعي العام هي المفتاح في تقليل خطر انتشار العدوى حيث يمكن أن تساعد الخطوات البسيطة مثل الحفاظ على النظافة وتجنب الاتصال بالمرضى في حماية أنفسهم والآخرين من انتشار هذا الفيروس.

الأكثر قراءة اليوم

"جنون العظمة قتله".. "إسرائيل" تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصر الله

بلينكن يتحدث عن "أسرع طريقة" لإنهاء الحرب في غزة

القصة الكاملة لمعركة إسرائيلية مع حزب الله.. "حدث زلزالي" (صور)

"القسام" تنشر رسالة جديدة من أسيرة إسرائيلية محتجزة في غزة

شاهد..مقطع فيديو لسائحتين "أوروبيتين" تسخران من امرأة منتقبة في دبي يثير غضبا عارما

ماذا تفعل "إسرائيل" بشمال غزة المدمر؟

66 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

الأخبار الرئيسية

IMG_7675

تل ابيب قلقة من قلب الأنظمة العربيّة والعودة لعهد عبد الناصر..سفيرٌ إسرائيليٌّ: مصلحةٌ مشتركةٌ لتركيّا والكيان بسوريّة..

457 يوما للحرب على فلسطين : شهداء بالعشرات وتصاعد القصف الدموي بمدينة غزة

بسبب “الإخوان المسلمين”.. قلق وتخوف مصري من تولي “هيئة تحرير الشام” السلطة في سوريا والسيسي يتعامل بحذر

تقديرات إسرائيلية: “حماس” ما زالت تمتلك صواريخ رغم كثافة الهجمات التي تعرضت لها في غزة

سابقة تاريخية.. البرازيل تُحقق مع جندي إسرائيلي دخل أراضيها ومُتهم بارتكاب جرائم حرب في غزة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية