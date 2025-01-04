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مسيرة بولاية ميشيغان تطالب الكونغرس بالتدخل لوقف هجمة الاحتلال على المستشفيات

الأحد 05 يناير 2025 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة بولاية ميشيغان تطالب الكونغرس بالتدخل لوقف هجمة الاحتلال على المستشفيات



وكالات - سما-

شارك العشرات من العاملين في الرعاية الصحية بولاية ميشيغان الأميركية، في مسيرة بمدينة ديترويت للضغط على الكونغرس وصناع القرار، للتدخل الفوري لوقف مهاجمة المستشفيات والمراكز الصحية والعاملين في الرعاية الطبية في قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي المسيرة ضمن حملة ضخمة أطلقتها منظمة "أطباء ضد الإبادة الجماعية" الأميركية تحت شعار (ليس طفلا آخر، وليس مستشفى آخر)، لحشد العاملين في القطاع الصحي، لتنظيم وقفات احتجاجية ومؤتمرات صحفية للتضامن مع المستشفيات والأطباء والممرضين الفلسطينيين الذين يتعرضون للقتل والاعتقال على يد قوات الاحتلال، أثناء تواجدهم على رأس عملهم في المستشفيات والمراكز الطبية التي دمرت واحرقت بفعل القصف المستمر على قطاع غزة.

وشارك مئات العاملين في القطاع الصحي الأميركي في التوقيع على عريضة موجهة إلى "الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال" للمطالبة بإنهاء استهداف واعتقال العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتدمير المستشفيات، وتجويع وقتل الأطفال في غزة، ووقف حرب الإبادة على القطاع.

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