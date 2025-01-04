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شهيدان بقصف الاحتلال رفح وشمال القطاع

الأحد 05 يناير 2025 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان بقصف الاحتلال رفح وشمال القطاع



غزة /سما/

استشهد مواطنان أحدهما صحفي، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف الاحتلال على شمال قطاع غزة، ومدينة رفح جنوبا.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الكاتب والصحفي محمد حجازي جرّاء قصف الاحتلال على شمال قطاع غزة.

وأضافت أن فرق الدفاع المدني انتشلت شهيدا جراء قصف الاحتلال منطقة مصبح شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

قصفت طائرات الاحتلال الحربية أرضا في محيط سوق الدراجات بمنطقة قيزان رشوان جنوب مدينة خان يونس، بالتزامن مع قصف عنيف على مناطق متفرقة من المحافظة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,717 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,856 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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