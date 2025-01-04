  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تقديرات إسرائيلية: “حماس” ما زالت تمتلك صواريخ رغم كثافة الهجمات التي تعرضت لها في غزة

الأحد 05 يناير 2025 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقديرات إسرائيلية: “حماس” ما زالت تمتلك صواريخ رغم كثافة الهجمات التي تعرضت لها في غزة



القدس المحتلة / سما/

 رغم مرور حوالي 15 شهراً على بدء الحرب، تمكنت حركة “حماس” في الأيام الأخيرة من إطلاق صواريخ بشكل شبه يومي من قطاع غزة تجاه إسرائيل، ما يعكس استمرار قدرتها على تنفيذ الهجمات رغم تدمير معظم قدراتها العسكرية، بحسب ما نشر موقع صحيفة “اسرائيل هايوم” العبرية.
في يوم السبت، أُطلقت صواريخ من شمال غزة، سقط أحدها في منطقة “إيريز” بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة بالقرب من “نير عام”. كما تم الإبلاغ عن محاولة حماس إطلاق صاروخ مضاد للطائرات باتجاه مروحية إسرائيلية، إلا أن “القبة الحديدية” اعترضته بنجاح.
وبحسب الموقع العبري يُعتقد أن حماس تمتلك حالياً عدداً محدوداً من الصواريخ، حيث تشير التقديرات إلى أن حماس قد تكون في مرحلة إطلاق صواريخ معدودة للغاية مع اقتراب القوات الإسرائيلية من تدمير مخزونها بالكامل. ورغم ذلك، قد يستمر الهجوم على إسرائيل باستخدام هذه الصواريخ النادرة.
وتعكس الزيادة في الهجمات في هذه الفترة محاولة من حماس للضغط على الجمهور الإسرائيلي مع اقتراب احتمالات إبرام صفقة لتبادل المحتجزين. كما يُرجح أن حماس تسعى أيضاً للاستفادة من الوضع العسكري القائم لتسريع مفاوضاتها مع إسرائيل عبر هذه الهجمات.

الأكثر قراءة اليوم

"جنون العظمة قتله".. "إسرائيل" تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصر الله

بلينكن يتحدث عن "أسرع طريقة" لإنهاء الحرب في غزة

"القسام" تنشر رسالة جديدة من أسيرة إسرائيلية محتجزة في غزة

شاهد..مقطع فيديو لسائحتين "أوروبيتين" تسخران من امرأة منتقبة في دبي يثير غضبا عارما

ماذا تفعل "إسرائيل" بشمال غزة المدمر؟

قاض أمريكي يحدد 10 يناير للحكم على ترامب في قضية الممثلة الاباحيه "دانيالز"..

66 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

الأخبار الرئيسية

457 يوما للحرب على فلسطين : شهداء بالعشرات وتصاعد القصف الدموي بمدينة غزة

بسبب “الإخوان المسلمين”.. قلق وتخوف مصري من تولي “هيئة تحرير الشام” السلطة في سوريا والسيسي يتعامل بحذر

سابقة تاريخية.. البرازيل تُحقق مع جندي إسرائيلي دخل أراضيها ومُتهم بارتكاب جرائم حرب في غزة..

photo_2025-01-04_22-05-25

القصة الكاملة لمعركة إسرائيلية مع حزب الله.. "حدث زلزالي" (صور)

photo_2025-01-04_18-40-58

نعيم قاسم: قيادة المقاومة هي التي تقرر متى وكيف تقاوم.. ولا جدول زمني يحدد أداءنا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية