تقديرات إسرائيلية: “حماس” ما زالت تمتلك صواريخ رغم كثافة الهجمات التي تعرضت لها في غزة

القدس المحتلة / سما/

رغم مرور حوالي 15 شهراً على بدء الحرب، تمكنت حركة “حماس” في الأيام الأخيرة من إطلاق صواريخ بشكل شبه يومي من قطاع غزة تجاه إسرائيل، ما يعكس استمرار قدرتها على تنفيذ الهجمات رغم تدمير معظم قدراتها العسكرية، بحسب ما نشر موقع صحيفة “اسرائيل هايوم” العبرية.

في يوم السبت، أُطلقت صواريخ من شمال غزة، سقط أحدها في منطقة “إيريز” بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة بالقرب من “نير عام”. كما تم الإبلاغ عن محاولة حماس إطلاق صاروخ مضاد للطائرات باتجاه مروحية إسرائيلية، إلا أن “القبة الحديدية” اعترضته بنجاح.

وبحسب الموقع العبري يُعتقد أن حماس تمتلك حالياً عدداً محدوداً من الصواريخ، حيث تشير التقديرات إلى أن حماس قد تكون في مرحلة إطلاق صواريخ معدودة للغاية مع اقتراب القوات الإسرائيلية من تدمير مخزونها بالكامل. ورغم ذلك، قد يستمر الهجوم على إسرائيل باستخدام هذه الصواريخ النادرة.

وتعكس الزيادة في الهجمات في هذه الفترة محاولة من حماس للضغط على الجمهور الإسرائيلي مع اقتراب احتمالات إبرام صفقة لتبادل المحتجزين. كما يُرجح أن حماس تسعى أيضاً للاستفادة من الوضع العسكري القائم لتسريع مفاوضاتها مع إسرائيل عبر هذه الهجمات.