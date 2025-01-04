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سابقة تاريخية.. البرازيل تُحقق مع جندي إسرائيلي دخل أراضيها ومُتهم بارتكاب جرائم حرب في غزة..

الأحد 05 يناير 2025 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سابقة تاريخية.. البرازيل تُحقق مع جندي إسرائيلي دخل أراضيها ومُتهم بارتكاب جرائم حرب في غزة..



وكالات / سما/

 أمرت محكمة في البرازيل الشرطة بالتحقيق مع عسكري إسرائيلي يزور البلاد حاليا، للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة، وفق قناة عبرية.
وأفادت القناة (12) الخاصة، الأحد بأنه “تم اتخاذ القرار بعد شكوى قدمتها منظمة مناهضة لإسرائيل مقرها في بروكسل، تعمل على محاكمة الجنود الإسرائيليين في جميع أنحاء العالم”.
وبحسب الشكوى التي قدمتها منظمة “هند رجب” المؤيدة للفلسطينيين (مقرها بلجيكا)، فإن الجندي “متورط في هدم مبنى سكني بالمتفجرات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دون أن تكون هناك حاجة عملياتية لذلك”.
وكان المبنى ضمن منازل تشكل مأوى للفلسطينيين الذين غادروا منازلهم في بداية الحرب في قطاع غزة، وفق القناة.

وقالت المنظمة في الشكوى التي تضم أكثر من 500 صفحة، إن لديها أدلة على الأفعال التي ارتكبها الجندي الإسرائيلي.
وأوضحت أنه تم جمع الأدلة من خلال “معلومات استخباراتية من مصادر مفتوحة”، أي “ربما من خلال مطالعة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بذلك الجندي”، وفق المصدر ذاته.
وطلبت المنظمة بتوقيف الجندي الإسرائيلي لمنع هروبه من الأراضي البرازيلية أو تدمير أي دليل.

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