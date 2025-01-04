457 يوما للحرب على فلسطين : شهداء بالعشرات وتصاعد القصف الدموي بمدينة غزة

غزة / سما/

تواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 457 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي اربعة مجازر خلال ال ٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها ٥٩ شهيدا و ٢٧٣ مصابا.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٥٧١٧ شهيدا و ١٠٨٨٥٦ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣.

غزة والشمال

وتتواصل الغارات الاسرائيلية على مدينة غزة على مدار الساعة .

وقال المكتب الإعلامي الحكومي ان جيش الاحتلال شن ٩٤ غارة خلال ٧٢ ساعة ادت لاستشهاد ١٨٤ مواطنا ومئات المصابين.

واصيب عدد من المواطنين إثر قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "الشوا" في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

واستشهد تسعة مواطنين من عائلة زهد في ساعة متاخرة من الليل في منطقة أبواسكندر محيط منطقة بحي الشيخ رضوان بغزة

وهم : محمد زهد ، سعيد زهد ، بلال زهد ، ابراهيم زهد ، تامر زهد وزوجته وأولاده الثلاثة اضافة إلى نور زهد وعماد زهد

وارتقى خمسة شهداء ومصابين بقصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة العشي قرب المحكمة الشرعية بحي الرمال في مدينة غزة.

وفجر جيش الاحتلال عشرات المنازل في منطقة الصفطاوى شمال غرب غزة وبمنطقة الجرن بمخيم جباليا.

وسط القطاع

وارتقى ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى بقصف طيران الاحتلال بوابة مدرسة "أبو حلو" التي تؤوي نازحين في مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

واستقبل مشفى العودة - النصيرات ثلاث إصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي في محيط أبراج عين جالوت جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد ثلاثة مواطنين في استهداف بشارع المزرعة الحكر بدير البلح وسط القطاع وهم: محمد هانى المبحوح ١٥ عام والنازح عبد العزيز احمد شلح ٢٧ عام والنازح يوسف محمد سالم شلح ٣٥ عام.

وكان اربعة من عناصر تأمين المساعدات قضوا في غارة قرب مفرق ابو هولي جنوب دير البلح.

جنوب قطاع غزة

وادّت غارة إسرائيلية على منزل في حي الامل وسط خان يونس إلى استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم سيدة واصابة خمسة اخرين.

واستشهد المواطن خليل جبر وابنه إبراهيم بقصف إسرائيلي في شارع عوني ضهير شرق رفح جنوب قطاع غزة ما يرفع عدد شهداء المدينة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية إلى ستة.