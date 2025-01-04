إصابة شابين برصاص الاحتلال واعتقالات في الخليل

الخليل/ سما/

اصيب، الليلة الماضية، شابين برصاص الاحتلال خلال اقتحامه لبلدة سعير شمال شرق الخليل، كما اصيب مواطنون بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع.

كما نفد جيش الاحتلال حملة اعتقالات في المحافظة.

واوضحت مصادر محلية، ان الشابين اصيبا بالرصاص الحي في الحوض والقدم، وتم اسعافهما الى مركز طبي في البلدة لتلقي العلاج.

واضافت المصادر، ان قوات الاحتلال اقتحمت منطقة رأس العاروض وعدة أحياء في البلدة، اندلعت على إثرها مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص واصابة آخرين بحالات اختناق.

قوات الاحتلال تداهم بيت أمر وتعتقل شقيقين

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، شقيقين من بلدة بيت أمر شمال الخليل، بعد مداهمة منزل عائلتهما.

وافاد الناشط الاعلامي في بيت امر محمد عياد عوض، ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت منطقة عصيدة في بيت أمر، وداهموا منزل المواطن وليد محمد صبارنة واعتقلوا نجليه محمد 18 عاما و إبراهيم 17 عاما، وتم نقلهم إلى جهه مجهولة.

الاحتلال يعتقل مواطنين من المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة الماضية، مواطنين من المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل، بعد مداهمة منزليهما.

وذكرت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال اعتقلت المواطن خالد ابراهيم ابو تركي، والد الشهيد أحمد ابو تركي، كما اعتقلت الشاب محمد ابراهيم محمد وزوز، وتم نقلهما الى جهة غير معلومة.