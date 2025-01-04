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"اليونيفيل": إسرائيل تتعمد تدمير ممتلكاتنا الأساسية

السبت 04 يناير 2025 11:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
"اليونيفيل": إسرائيل تتعمد تدمير ممتلكاتنا الأساسية



بيروت/سما/

قالت قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تدمير ممتلكاتها الأساسية.

وجاء في بيان اليوم السبت، لـ" اليونيفيل": "شاهد جنود حفظ السلام صباح اليوم جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي تدمر برميلاً أزرق يمثّل خط الانسحاب بين لبنان وإسرائيل في اللبونة، وكذلك برج مراقبة تابع للقوات المسلحة اللبنانية بجوار موقع لليونيفيل في المنطقة".

وأضاف البيان أن "التدمير المتعمد والمباشر من جانب الجيش الإسرائيلي لممتلكات اليونيفيل والبنية الأساسية التي يمكن التعرّف عليها بوضوح والتي تخصّ القوات المسلحة اللبنانية يشكل انتهاكاً صارخاً للقرار 1701 والقانون الدولي".

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