جولة تفقدية للهلال الأحمر الفلسطيني تتوج بافتتاح نقطة إسعاف على مدار الساعة في النصيرات

غزة/سما/

قام الدكتور حيدر القدرة، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، يرافقه الدكتور محمد أبو رحمة، مدير دائرة الرعاية الأولية، والأستاذ محمد أبو مصبح، مدير الإسعاف والطوارئ، بجولة تفقدية شملت عددًا من العيادات والمرافق الطبية التابعة للجمعية، بهدف متابعة سير العمل وتقييم الاحتياجات الميدانية.

*نقطة إسعاف على مدار الساعة بالنصيرات*

استهلت الجولة بزيارة عيادة النصيرات التي تم نقلها حديثًا إلى موقعها الجديد في برج النوري غرب دوار أبو صرار على الشارع العام.

إلى جانب العيادة، تم افتتاح نقطة إسعاف تعمل على مدار الساعة لخدمة منطقة النصيرات، التي تُعد من النقاط الساخنة.

وأوضح القائمون أن اختيار هذا الموقع الاستراتيجي جاء لتقليص زمن الاستجابة لحالات الطوارئ، بما يضمن تقديم خدمات الإسعاف والرعاية الصحية للسكان بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

*متابعة سير العمل في الزوايدة والسوارحة*

شملت الجولة أيضًا زيارة عيادتي الزوايدة والسوارحة، حيث اطلع الوفد على سير العمل وناقش مع الكوادر الطبية الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة.

وشددت إدارة الهلال الأحمر على أهمية دعم المناطق الأكثر احتياجًا وتوفير الخدمات الطبية اللازمة لها.

*25 عيادة ونقطة طبية وخريطة خدماتيه مستجيبة للنزوح السكاني*

تقدم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني خدماتها من خلال شبكة متكاملة تضم 25 عيادة ونقطة طبية موزعة بعناية في كافة محافظات قطاع غزة.

تم اختيار مواقع هذه العيادات والنقاط بناءً على خريطة النزوح والتكدس السكاني الجديدة لضمان قربها من التجمعات السكانية والنازحين، بما يعزز من سهولة وصول الخدمات وتقديمها بشكل مجاني.

إلى جانب العيادات والنقاط الطبية، تدير الجمعية ثلاثة مستشفيات رئيسية، من بينها مستشفى الأمل في خان يونس، ومستشفيان ميدانيان هما مستشفى القدس الميداني ومستشفى الهلال الأحمر الكويتي الميداني.

تُعد هذه المستشفيات مراكز حيوية لتقديم خدمات طبية متخصصة، خصوصًا في ظل الأزمات والطوارئ.

*التزام مستمر بتطوير الخدمات الصحية والطوارئ*

في ختام الجولة، أكد الدكتور حيدر القدرة أن الجمعية ستواصل جهودها لتطوير وتعزيز خدمات الرعاية الصحية والإسعاف في كافة المناطق، مشيرًا إلى أن هذه الجولات تأتي ضمن خطط المتابعة المستمرة لتحسين الخدمات بما يتماشى مع التحديات المتزايدة والاحتياجات الميدانية للسكان.