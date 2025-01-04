وزير إسرائيلي سابق: "الحرب في غزة فشل استراتيجي مدوٍ بلا أي إنجازات"

القدس المحتلة/سما/

أكد وزير القضاء الإسرائيلي الأسبق حاييم رامون، أنه بعد 15 شهرا على اندلاع الحرب، أصبح واضحا للجميع أن "الحرب في غزة هي فشل استراتيجي مدوٍ بلا أي إنجازات"، مضيفا: "لا تدعوا الإنجازات التكتيكية للجيش الإسرائيلي تخفي الحقيقة المرة".

وأوضح رامون في مقال نشرته صحيفة "معاريف" أن حركة حماس "لا تزال تسيطر على معظم الأراضي، وعلى السكان، وعلى المساعدات الإنسانية، وتحتفظ بـ 100 رهينة، وتستمر في إطلاق الصواريخ، ويؤدي هذا إلى نزيف دماء جنودنا".

وقال إن "هيئة الأركان والمجلس الوزاري للحرب فشلا في تحقيق الهدف الرئيسي للحرب، وهو الإطاحة بحكم حماس وتدمير قدراتها العسكرية، ولو قالوا لنا في بداية الحرب إنه بعد حوالي ثلاثة أشهر من القتال ستكون هذه هي الحقيقة، لما كان أحد منا سيصدق أن هذا هو ما سيحدث، والآن بعد 15 شهرا من القتال، لم يتم تحقيق أي من أهداف الحرب".

وذكر أن "إسرائيل ضربت حزب الله بشدة، ودمرت الوسائل الرئيسية للجيش السوري، وقضت على نظام الدفاع الجوي الإيراني وأضعفت بشكل كبير السيطرة الإيرانية على المنطقة، وهذه إنجازات استراتيجية هائلة، ولكن في قطاع غزة، لا تزال حماس تسيطر على جميع المناطق التي لا يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي، لا تزال تحتفظ بقوة عسكرية كبيرة، لا تزال نحتفظ بـ 100 رهينة، ولا تزال تنجح في إدارة القتال بشكل فعال ضد قواتنا".

وأوضح أنه "فقط في شهر كانون الأول/ ديسمبر، سقط 13 جنديا في القتال في القطاع، وأصيب العشرات بجروح خطيرة، ولا يزال بإمكان حماس إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، وذلك حتى الوقت الحالي كما لو أننا لا نشن حربا هناك منذ 15 شهرا".



وأشار إلى أن "الإنجازات التي حققها الجيش الإسرائيلي في ساحات القتال الأخرى تسلط الضوء فقط على عمق الفشل في القطاع، نعم، تعرضت حماس لضربة قاسية في العام الماضي، وتم تصفية قادتها يحيى السنوار ومحمد الضيف، وآلاف من مقاتليها، لكن حكمها المدني لا يزال ممتدا على كل القطاع، وقوتها العسكرية لا تزال تعمل، ولا يجب أن تخفي الإنجازات التكتيكية المثيرة للإعجاب للجيش الإسرائيلي الحقيقة المرة – الحرب في القطاع هي فشل استراتيجي مدوٍ".

واعتبر أنه "في ضوء الإنجازات الاستراتيجية المثيرة للإعجاب للجيش الإسرائيلي في الساحات الأخرى، يمكننا التأكيد بشكل قاطع أن الفشل الاستراتيجي في مواجهة حماس، وهي أضعف أعدائنا، لم يكن محتما.. هذا الفشل هو نتيجة لخطة استراتيجية خاطئة ولعجز القيادة العسكرية والحكومة في استخلاص الدروس واعتماد خطة استراتيجية بديلة".

"خطة التقسيم انهارت"

وقال رامون إنه "في هذه الحرب، حددت الحكومة، بالتشاور مع هيئة الأركان، هدفا استراتيجيا رئيسيا صحيحا: تدمير دولة حماسستان، وهو هدف كان ينبغي تحقيقه منذ عام 2008 في عملية "الرصاص المصبوب" (المسمى الإسرائيلي للحرب على غزة عام 2008)، وللأسف فشلت، منذ ذلك الحين، كان يجب تحديد هذا الهدف كهدف للحرب في كل عملية عسكرية في القطاع، ولكن للأسف لم يحدث ذلك حتى كارثة 7 أكتوبر، ولكن من البداية، كانت خطة الحرب التي أعدتها هيئة الأركان غير قادرة على تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي".

وبين أن "الفشل الاستراتيجي المتوقع مسبقا كان نتيجة لخطأين رئيسيين: استراتيجية الدخول والخروج التي تم تحديدها للعمليات البرية، والمقاومة لإنشاء حكومة عسكرية مؤقتة في القطاع ولإشراف الجيش الإسرائيلي على المساعدات الإنسانية وتوزيع الخبز والمياه على السكان المدنيين".

وقال إنه "يجب الإشارة إلى الخطأ الحاسم في أن هيئة الأركان رفضت بدء العمليات البرية في الشمال والجنوب في وقت واحد، وفقط في مايو استولى الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا والمعابر، بمعنى آخر، أعدت هيئة الأركان خطة استراتيجية سمحت لحماس بالحصول على إمدادات مستمرة من الأسلحة والوقود والطعام دون عوائق لمدة سبعة أشهر".

وأضاف أن "رئيس الأركان هرتسي هليفي هو المسؤول عن تشكيل استراتيجية الدخول والخروج، التي تقوم على خروج قوات الجيش الإسرائيلي من أي منطقة قتال فور انتهاء مهمة هزيمة قوات حماس هناك، ومن البداية، لم يكن هناك أي منطق عسكري في هذه الاستراتيجية، لأنه كان واضحا أن حماس ستعود إلى أي مكان يتركه الجيش الإسرائيلي".

وأضاف أن "الجنرالات الأمريكيين ذوي الخبرة شرحوا ذلك لقيادات الأمن لدينا، ولكن هؤلاء أغلقوا آذانهم عن سماعها. الجنرال الأمريكي، تشارلز براون، وجه انتقاداً غير مباشر لهيئة الأركان، عندما أوضح قائلاً: "ليس فقط يجب عليك الدخول حقاً وتدمير العدو الذي تقاتل ضده، يجب عليك أيضاً السيطرة على الأرض – ثم عليك استقرارها".

وأكد أنه "بالفعل، في المناطق التي خرج منها الجيش الإسرائيلي بعد أن سيطر عليها، أعادت حماس بناء قوتها بسرعة، واضطر الجيش للعودة للقتال فيها مرة أخرى مرارا وتكرارا، حدث ذلك في الشجاعية، وفي الزيتون، وفي خانيونس، وبالطبع في جباليا حيث نخوض الآن معركة موسعة للمرة الثالثة! وذلك بعد أن أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في كانون الأول/ ديسمبر 2023 أن قوات الجيش الإسرائيلي أكملت السيطرة على مخيم اللاجئين جباليا، وأدت إلى تفكيك الكتيبة الشمالية لحماس التي كانت تعمل في المنطقة".



وقال إن "الرفض العنيد لإنشاء آلية سيطرة للجيش الإسرائيلي على توزيع الطعام والمساعدات الإنسانية سمح لحماس بمواصلة الحفاظ على حكمها المدني وقوتها العسكرية، إضافة إلى الاستيلاء على معظم المساعدات الإنسانية التي دخلت القطاع، واستخدمتها لتزويد قواتها، وتمويل تجنيد متطوعين جدد في صفوفها، والحفاظ على سيطرتها على السكان المدنيين".

ونقل الوزير الأسبق تصريحات للجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس انتقد فيها الاستراتيجية التي اتبعتها "إسرائيل" في القطاع، قائلا: "قتل الإرهابيين ومقاتلي العصابات واعتقالهم غير كافٍ؛ المفتاح لتحقيق الإنجازات الأمنية ووقف تجنيد مقاتلين جدد من العدو هو السيطرة على الأرض، وحماية السكان المدنيين، وتوفير حكومة وخدمات لهم، لكن مرة أخرى، سقطت هذه النصائح على آذان صماء".

وأضاف أنه "في مقاومة إنشاء آلية سيطرة للجيش الإسرائيلي على توزيع الخبز والمياه، حصل غالانت (وزير الحرب السابق) على دعم هائل من رئيس الأركان، وحتى عندما حاول رئيس الوزراء فحص إمكانية إنشاء حكومة عسكرية مؤقتة، قام الوزير ورئيس الأركان وكبار ضباط هيئة الأركان بكل ما في وسعهم لمنع ذلك – من رفض تخصيص قوات لتوزيع الطعام والمساعدات، إلى تسريب وثيقة من جهاز الأمن تدعي زورا أن الحكومة العسكرية تحتاج إلى خمس فرق في القطاع".

وذكر أنه "في هذه المناسبة، أعد جهاز الشؤون الفلسطينية، الجهة المهنية في الموضوع، وثيقة تقترح أن يحتاج الأمر فقط إلى فرقة واحدة من أجل ذلك، ولكن من الغريب أن هذه الوثيقة لم تُسرب للإعلام".

وأكد أن "الفشل الاستراتيجي في القطاع يتحمل مسؤوليته ثلاث جهات رئيسية: رئيس الوزراء نتنياهو، والوزير غالانت، ورئيس الأركان هليفي، حتى لو لم تكن هناك الكارثة الكبرى في 7 أكتوبر، كان يجب على الثلاثة أن يذهبوا إلى منازلهم بسبب فشلهم هذا".



وقال: "يجب الإشارة إلى أن غانتس، الذي دعم خطة هيئة الأركان الفاشلة أثناء وجوده في مجلس الحرب، وتحدث عن بديل حكومي ليس حماس ولا عباس ولا الجيش الإسرائيلي، يتحمل المسؤولية عن الفشل أيضا، وأنه من المحتمل أن غانتس كان يتوقع أن يظهر شيء مثل "سوبر مان" يأخذ السلطة في القطاع".

وأضاف: "على أية حال، لا يمكن تصحيح الأخطاء التي ارتُكبت في الحرب الآن، ويجب التوجه نحو المستقبل، وفي الأشهر الأخيرة، حارب الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف في جباليا، ولكن حتى الآن لا يبدو أن هناك أي نية للقيام بما كان يجب أن يتم منذ بداية القتال – احتلال كامل القطاع وإنشاء آلية سيطرة للجيش الإسرائيلي على توزيع الخبز والمياه للسكان، بمعنى آخر، يبدو أن الخطة هي الاستمرار في المستنقع القتالي والسماح لحكم حماس بالاستمرار، وبالتالي ليس هناك أي معنى للاستمرار في الحرب، وأن جنودنا سيستمرون في الموت في مهمة بلا هدف استراتيجي".



