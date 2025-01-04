الجيش الإسرائيلي يعترف بتدمير حي كامل بشمال غزة

القدس المحتلة/سما/



اعترف الجيش الإسرائيلي بتدمير "حي الضباط" في ، بشكل كامل بدعوى أن قادة وعناصر حركة حماس كانوا يستخدمونه مخبأ لهم.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في روايته، أن قوات لواء كفير الإسرائيلي، بالتعاون مع وحدة يلام وتحت قيادة الفرقة 162، أنهى عملية في "حي الضباط" الذي كان يستخدمه قادة حركة حماس كمخبأ، والذي سماه "المجمع الإرهابي" شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إن القوات دمرت الحي بأكمله والبنية التحتية فيه.



وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه تم العثور على كميات كبيرة من الأسلحة في الحي.

ووفق القناة 12 العبرية، فإن "الحي يتكون من مبان تشرف على المنطقة المطلة على أراضي الكيان، وتستخدم كمجمع مركزي داعم بجوار مواقع إطلاق نار مضادة للدبابات، وأفخاخ، والعديد من الشحنات المتفجرة ومواقع الإطلاق التي تستهدف المستوطنات".

وخلال العمليات في المنطقة، قام عناصر وحدة يلام وقوات الهندسة التابعة للواء بتدمير المجمع بالكامل، والبنى التحتية الموجودة بداخله، بحسب القناة.