50 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

غزة/سما/

أفادت مصادر طبية، مساء اليوم، باستشهاد 50 مواطنا جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 33 منهم شمالي القطاع.

وفي التفاصيل، استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، في قصف شنته مدفعية الاحتلال على تجمع لمواطنين في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

كما استشهد 4 مواطنين وأصيب عدد آخر، في قصف على حي التفاح شرق مدينة غزة، كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف على محيط ملعب فلسطين غربا.

وفي مدينة رفح، استشهد شاب جراء قصف الاحتلال منطقة عريبة شمال المدينة، فيما انتشلت طواقم الإنقاذ جثمان شهيد قرب منطقة الفردوس غرب المدينة.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا في شارع اليرموك بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ومنزلا آخر في مخيم الشاطئ غرب المدينة، بينما قصفت طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين غرب محطة البربري بشارع الجلاء وسط مدينة غزة.

كما استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، ظهر اليوم السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على بلدة جباليا شمال قطاع غزة، ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين إثر قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين عند دوار الحلبي في جباليا البلد، إضافة إلى استشهاد مواطن آخر وإصابة عدة مواطنين آخرين في استهداف طائرة "كواد كابتر" مجموعة من المواطنين في محيط مدرسة حليمة السعدية بجباليا النزلة شمال القطاع.

كما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال لمركبة مدنية على شارع صلاح الدين شرق مدينة دير البلح، فيما أصيب عدد من المواطنين في قصف شنته مدفعية الاحتلال على محيط مدرسة بنات الصبرة جنوبي مدينة غزة، بينما أطلقت طائرات الاحتلال المسيرة نيرانها على منطقة شارع أحمد ياسين غرب مدينة غزة.

كما استشهد 11 مواطنا، اليوم السبت، في قصف الاحتلال منزلا بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة سمارة بحي الشجاعية شرق غزة، ما أدى لاستشهاد 11 مواطنا وإصابة آخرين.

وأضافت أن عدد شهداء قصف الاحتلال منزلا في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ارتفع إلى 3 شهداء.

واستشهد مواطنان في غارة للاحتلال على شمال مدينة رفح.

وأطلقت طائرات الاحتلال المروحية نيرانها الثقيلة تجاه غرب جباليا شمال القطاع، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال نيرانها بكثافة تجاه منازل المواطنين في منطقتي الصفطاوي والتوام شمالا.

كما أفادت مصادر محلية باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين قرب شارع جلال وسط البلد بمحافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأضافت أن ستة مواطنين استشهدوا في قصف لقوات الاحتلال استهدف مركبة على شارع صلاح الدين في منطقة السطر الشرقي بمدينة خان يونس.

كما استشهد مواطن وطفل جراء قصف الاحتلال منزلين لعائلتي المجايدة والشريف في مواصي خان يونس.

وأشار مراسلنا إلى أن طواقم الإنقاذ تمكنت من انتشال 3 شهداء من تحت أنقاض منزل استهدفته قوات الاحتلال في شارع الصحابة بحي الدرج غربي مدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة الغولة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وما زال البحث جار عن مفقودين تحت الانقاض.

وواصلت قوات الاحتلال نسف مباني سكنية في مخيم جباليا ومحيطه شمال قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,717 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,856 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.