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عوض الله: استمرار العمل لتشكيل لجان تحقيق حول جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية بغزة

السبت 04 يناير 2025 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
عوض الله: استمرار العمل لتشكيل لجان تحقيق حول جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية بغزة



رام الله/سما/

قال مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها عمر عوض الله، إن دولة الاحتلال تقوم بتغيير قواعد القانون الدولي في تعاملها مع القطاع الطبي في قطاع غزة عبر الاستهداف المباشر للطواقم الطبية، وتدمير المستشفيات والمراكز الطبية، ومنع تقديم العلاج للمرضى والجرحى.

وشدد عوض الله في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، على استمرار العمل مع المؤسسات الحقوقية الدولية لتشكيل لجان تحقيق حول جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا، وجلب المسؤولين عنها للمساءلة والمحاسبة وفق القانون الدولي.

ورحب، بعقد مجلس الأمن جلسة طارئة حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، حيث تم نقاش الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت الصحية في قطاع غزة، وآخرها استهداف مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، مضيفا أن الاجتماع تم بناء على طلب الجزائر التي تترأس المجلس خلال الشهر الجاري.

وقال عوض الله، إن جهودا دبلوماسية تبذل، تشمل العمل على تفعيل الفصل السابع في مجلس الأمن لوقف الحرب المدمرة على قطاع غزة، وتوفير حماية دولية لشعبنا، إضافة لاستكمال العمل مع الدول التي ترغب في الانضمام للقضية التي رفعتها جنوب افريقيا امام المحكمة الجنائية الدولية.

#عمر عوض الله

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