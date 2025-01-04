  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

قبيل رحيله.. بايدن يطلب من الكونغرس الموافقة على صفقة سلاح ضخمة لـ"إسرائيل"

السبت 04 يناير 2025 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
قبيل رحيله.. بايدن يطلب من الكونغرس الموافقة على صفقة سلاح ضخمة لـ"إسرائيل"



واشنطن/سما/

قال مسؤول أمريكي، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أخطرت الكونغرس بصفقة أسلحة محتملة مع "إسرائيل" قيمتها ثمانية مليارات دولار، مع مواصلة واشنطن دعمها لحليفتها التي أودت حربها على قطاع غزة بحياة عشرات الآلاف.

وذكر تقرير نشره موقع "أكسيوس" الإخباري أن الصفقة ستحتاج إلى موافقة لجان في مجلسي النواب والشيوخ وتشمل ذخائر طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية وقذائف مدفعية. وأضاف التقرير أنها تشمل أيضا قنابل صغيرة القطر ورؤوسا حربية.

وذكر الموقع الأمريكي أن هذه الصفقة هي على الأرجح آخر مبيعات أسلحة لـ"إسرائيل" تحت إدارة بايدن المنتهية ولايتها.

وأشار الموقع إلى أن الصفقة تأتي في ظل مزاعم من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأنصاره خلال الأشهر الأخيرة بأن بايدن فرض حظر أسلحة على إسرائيل بشكل غير معلن.

ويطالب محتجون منذ أشهر بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى "إسرائيل"، لكن السياسة الأمريكية ظلت دون تغيير إلى حد كبير. ففي آب/ أغسطس، وافقت الولايات المتحدة على بيع طائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى بقيمة 20 مليار دولار إلى "إسرائيل".

وفي مواجهة الانتقادات الدولية، وقفت واشنطن إلى جانب "إسرائيل" خلال هجومها على غزة الذي أدى إلى نزوح ما يقرب من كل سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتسبب في أزمة جوع وأدى إلى اتهامات بالإبادة الجماعية.

وبحسب "إكسيوس" فإن الصفقة الأخيرة المحتملة تمثل اتفاقا طويل الأمد وقد يتم توفير بعض بنودها من المخزونات الأمريكية الحالية، لكن معظم الإمدادات ستسلم في غضون سنة أو أكثر.

وفشلت الجهود الدبلوماسية حتى الآن في إنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 15 شهرا في غزة.

وسبق أن استخدمت واشنطن، أكبر حليف ومورد أسلحة لـ"إسرائيل"، حق النقض (فيتو) ضد قرارات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

ومن المقرر أن يترك الرئيس الديمقراطي جو بايدن منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير ليخلفه الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب. وكلاهما مؤيد قوي لـ"إسرائيل".
 

الأكثر قراءة اليوم

لجنة إسرائيلية تطالب باستنساخ إبادة جباليا في خانيونس والمواصي

الاحتلال الإسرائيلي يحدد ثلاث قنوات للتعامل مع الحوثيين في اليمن.. لا ضمانات بنجاحها

الأمم المتحدة تستعد لإنهاء عمل "أونروا" في غزة والضفة الغربية

نتنياهو منح وفد التفاوض الذي غادر إلى قطر "تفويضا كافيا"

معاريف: بدون أي استراتيجية أو تخطيط من المستوى السياسي سيبقى الجيش الإسرائيلي في غزة وسوريا ولبنان

77 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

الـــدم الممهـــور ... برســم الأقصــــى.. بقلم : د. جميل جمعة سلامة

الأخبار الرئيسية

photo_2025-01-04_14-55-06

"إسرائيل" تنوي تخفيض المساعدات لقطاع غزة مع تولي ترامب منصبه

photo_2025-01-04_14-52-42

"سرايا القدس" تفخخ منزلا وتفجره بجنود الاحتلال بمخيم جباليا (شاهد)

الجيش الإسرائيلي: حماس تفخخ كل مبنى بغزة لاستهدافنا ...

الإعلام العبري : إسرائيل قد تبلغ واشنطن بانها لن تنسحب من لبنان بعد مهلة 60 يوما..

456 يوما للحرب على غزة..اكثر في 230 شهيد وجريح في مجازر دامية وتصعيد اسرائيلي كبير

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية