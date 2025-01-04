"سرايا القدس" تفخخ منزلا وتفجره بجنود الاحتلال بمخيم جباليا (شاهد)

غزة/سما/

نشرت سرايا القدس تسجيلا لتفخيخ وتفجير منزل في قوة من جيش الاحتلال في مخيم جباليا الذي يتعرض لتوغل بري وحشي وعمليات تدمير واسعة منذ نحو ثلاثة أشهر.



ويظهر في التسجيل مقاتلون من سرايا القدس بالإشتراك مع كتائب الأقصى "لواء العامودي" يقومون بإعادة استخدام قذيفة مدفعية إسرائيلية من نوع هاوتزر عيار 155، لتفخيخ منزل في قوة تابعة لجيش الاحتلال تسللت إليه في وقت لاحق.



وأكدت سرايا القدس أن التفجير تسبب في مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال داخل المنزل المستهدف، فيما يتكتم الاحتلال على حجم الخسائر الكبير منذ اجتياحه المخيم.

والجمعة، تمكنت كتائب القسام من تدمير عدد من دبابات الاحتلال في محاور التقدم في جباليا ومخيمها في إطار تصديها لتوغل وحشي وتطهير عرقي يمارسه الاحتلال منذ نحو ثلاثة أشهر في المدينة.وقالت كتائب القسام في بيانين منفصلين، إن مقاتليها تمكنوا الخميس من تدمير 4 دبابات "ميركافا" صهيونية بعدد من العبوات شديدة الانفجار في محور التقدم شرق جباليا البلد شمال القطاع.وفي بيان آخر، قالت، إنها استهدفت "دبابة صهيونية من نوع ميركافا بعبوة شواظ شرق شارع الصفطاوي غرب معسكر جباليا شمال القطاع".



ونفذت كتائب القسام وفصائل المقاومة عمليات نوعية في جباليا منذ بدء التوغل البري، أسفرت عن مقتل نحو 40 جنديا إسرائيليا، وفقا لاعتراف جيش الاحتلال.

وكان جيش الاحتلال بدأ قبل نحو 3 أشهر عملية عسكرية واسعة في جباليا، هجّر خلالها عشرات آلاف الفلسطينيين من منازلهم، ودمر الكثير من المباني، وقتل وجرح آلاف الفلسطينيين.ويعتقد الفلسطينيون أن قوات الاحتلال تعمل على احتلال المنطقة وتحويلها إلى منطقة عازلة، وتهجيرهم تحت وطأة قصف دموي، وحصار مشدد يحرمهم من الغذاء والماء والدواء، في إطار ما بات يعرف بخطة "الجنرالات" التي تقوم أساسا على التطهير العرقي وارتكاب المجازر الوحشية.