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بالدموع.. مندوب فلسطين يقرأ رسالة طبيب استشهد بغارة إسرائيلية في غزة (فيديو)

السبت 04 يناير 2025 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالدموع.. مندوب فلسطين يقرأ رسالة طبيب استشهد بغارة إسرائيلية في غزة (فيديو)



نيويورك/سما/

قرأ مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور وهو يذرف الدموع خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، رسالة كتبها طبيب من قطاع غزة استشهد لاحقا بسبب غارة إسرائيلية.


وكتب الدكتور محمود أبو نجيلة، الذي عمل في مستشفى العودة: "أولئك الذين بقوا حتى النهاية سيرون القصة.. لقد فعلنا كل ما بوسعنا. تذكرونا".

وبحسب مصادر فلسطينية، وجدت هذه الرسالة على لوحة المستشفى حيث عمل أبو نجيلة حتى استشهاده.


وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة إن الأطباء في غزة يحاربون في معركة صعب الانتصار فيها لكنهم لا يستسلمون، مضيفا أن المجتمع الدولي لم يستطع تقديم جزء من الشجاعة التي يتحلى بها الكادر الطبي في غزة.

وأضاف خلال كلمته بمجلس الأمن أن "قوات الاحتلال اعتقلت الأطباء ونكلت بهم في السجون ومات بعضهم تحت وطأة التعذيب، ولا يجب أن نعتاد الأمور المروعة التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة".

وتابع أنه "لا مبرر لارتكاب الاحتلال جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، والاحتلال يخطط للسيطرة على أكبر قدر من أرض غزة والقضاء على أكبر قدر من الشعب الفلسطيني".

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