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الأمم المتحدة: "إسرائيل" تواصل أوامر الإخلاء في غزة مع تفاقم الأزمة الإنسانية

السبت 04 يناير 2025 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: "إسرائيل" تواصل أوامر الإخلاء في غزة مع تفاقم الأزمة الإنسانية



غزة/سما/

قال مسؤولو الإغاثة التابعون للأمم المتحدة يوم الجمعة إن الإسرائيليين أمروا بانتقال المزيد من الأشخاص في منطقة شمال غزة المحاصرة بسبب هجمات وشيكة ردا على إطلاق صواريخ على إسرائيل.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن التوجيه الأخير كان موجها للمدنيين في منطقة البريج بمحافظة دير البلح بالتحرك غربا.

وقال المكتب إن أمر الإخلاء الأخير جاء في الوقت الذي تواصل فيه السلطات الإسرائيلية رفض محاولات الأمم المتحدة لتنسيق حركة آمنة للعاملين في المجال الإنساني.

وتابع المكتب: “اليوم (الجمعة)، تم رفض 6 من أصل 10 محاولات تنسيق بشكل قاطع… ومن بين المحاولات الأربع المتبقية، تمت محاولتان فقط بشكل كامل، بينما واجهت المحاولتان الأخريان عوائق خطيرة. ومن بين المحاولات المرفوضة اليوم خطتنا لتوصيل الإمدادات إلى المناطق المحاصرة في محافظة شمال غزة”.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “وسط هذا الوضع، تبذل المنظمات الإنسانية كل ما في وسعها لدعم الناس أينما كانوا”.

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