التايمز: هذه قصة منفذ هجوم نيورأورليانز

لندن/سما/

نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية تقريرا تناول حياة شمس الدين جبار منفذ عملية الدهس وإطلاق النار في نيورأورليانز الأمريكية، مع بداية سنة 2025، وهو ما خلف 15 قتيلا وعشرات المصابين.

وذكر التقرير الذي أعده الصحافيان هيو توملينسون وجوزي إنسور، وشارلوت ماكدونالد جيبسون، أن أفراد المجتمع المسلم المتماسك في ولاية تكساس أصيبوا بالذهول عندما صدم رجل بالكاد يعرفونه بسيارته المحتفلين بليلة رأس السنة الجديدة.

وذكرت الصحيفة: “أكمل عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي بحثهم في منزل شمس الدين جبار المستأجر في ضاحية هيوستن يوم الخميس، حيث يوجد مجتمع مسلم صغير، ذُهل لاكتشاف أن إرهابيا من تنظيم الدولة كان يعيش في نهاية الشارع”.

وقال العديد من سكان منطقة Crescent Peak Drive لـ”التايمز” إنهم بالكاد عرفوا جبار قبل تسميته كمشتبه به في المذبحة في نيو أورليانز، حيث صدم بشاحنة المحتفلين بليلة رأس السنة الجديدة. قُتل ما لا يقل عن 15 شخصا، بما في ذلك المهاجم، وأصيب أكثر من 30 شخصا.

وقال ممتاز بشير، وهو عامل في مجال تكنولوجيا المعلومات، يبلغ من العمر 59 عاما ويعيش بجوار جبار، وشاهده وهو يحمل الشاحنة التي سيستخدمها لتنفيذ الهجوم في اليوم السابق لانطلاقه إلى لويزيانا صباح الثلاثاء: “ما زلنا في حالة صدمة. كان فتى لطيفا وجارا جيدا”.

وأضاف: “كان هادئا وشخصا خاصا للغاية. لم يكن هناك أي دليل على أنه يمكنه فعل شيء كهذا”.

وأشار التقرير إلى أن السياج المعدني حول منزل جبار المتنقل، ممزق في المكان الذي داهمته فرق التدخل السريع التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي بكباش هدم.

وروت الصحيفة: “داهم عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي العقار بعد ساعات قليلة من مقتل جبار، البالغ من العمر 42 عاما، الأب لثلاثة أطفال في تبادل لإطلاق النار مع شرطة نيو أورليانز، تاركا وراءه دربا من الدمار عبر الحي الفرنسي التاريخي، في أسوأ هجوم لتنظيم الدولة على الأراضي الأمريكية منذ سنوات”.

وفتش العناصر المنزل لأكثر من 17 ساعة قبل الانسحاب بعد الفجر بقليل، مؤكدين عدم وجود خطر على السكان المحليين، حيث تجول البط والدجاج المملوكة لصاحبة المنزل المجاور لجبار في الحديقة.

وذكر التقرير أنه كان هناك قط أحمر اللون يجلس بلا مبالاة على عتبة باب منزله. وكشفت نظرة داخل العقار المظلم عن لوحة لضرب السهام على الحائط وأثاث رخيص ولوازم مكتبية منزلية.

وبحسب التقرير، فقد انتقل جبار إلى المنزل المتنقل المتهالك منذ حوالي 18 شهرا، بعد أن انزلق إلى الإفلاس المالي بعد طلاقه الثاني، وقبل عامين فقط، أدرج المحارب القديم في الجيش الأمريكي صاحب العمل الذي يوظفه باسم شركة ديلويت الاستشارية، وزعم أن دخله كان 120 ألف دولار سنويا، لكن يُقال إنه غرق في الديون مع تعثر أعماله العقارية وانهيار زواجه الثاني.

ودفع سلوكه غير المنتظم زوجته الأولى، ناكيدرا شارل، التي طلقها في عام 2012، إلى قطع الوصول إلى ابنتيهما، اللتين تبلغان من العمر 15 و20 عاما. قال زوج شارل الجديد، دواين مارش، لصحيفة “نيويورك تايمز”، إن جبار اعتنق الإسلام وكان يتصرف مؤخرا “بجنون، ويقص شعره”.

وأضاف التقرير أنه لا يزال من غير الواضح كيف أصبح جبار متطرفا ودافعا لتنفيذ المذبحة. وفي سلسلة من مقاطع الفيديو التي نشرها على فيسبوك، والتي تم حذفها الآن، قال إنه استوحى حلمه من الانضمام إلى تنظيم الدولة، وخطّط لقتل عائلته.

وقد تم تصوير مقاطع الفيديو في أثناء قيادته لسيارته، ويعتقد المحققون أنها تم تصويرها في طريقه من تكساس إلى لويزيانا قبل الهجوم. وتُظهر المقاطع جبار وهو يتحدث عن طلاقه ويشرح بالتفصيل فكرة تنظيم “احتفال”، وإغراء عائلته به ثم قتلهم، بحسب التقرير.

وتحدث التقرير عن احتمالية تقديم المجتمع المسلم المتدين في Crescent Peak Drive العزاء لجبار بعد انهيار حياته العائلية وأعماله وتحوله نحو إيمانه. فالعديد من المنازل في الشارع بها اقتباسات من القرآن معلقة على الأبواب والنوافذ.

ونقل عن الجيران قولهم إن جبار كان منعزلا ولم يحضر الصلوات في مسجد بلال، على مرمى حجر من منزله وهي نقطة محورية للمجتمع.

وقال أحد الرجال: “لم أكن أعرف اسمه حتى أمس. رأيته عدة مرات، لكنه لم يذهب إلى المسجد. لم يتحدث إلى أحد”.

وأضاف التقرير أن أحد الصبية، الذي لم يذكر اسمه، قال إن جبار كان أحيانا يتسكع مع الشباب المحليين، ويشاهدهم يلعبون كرة السلة ويتحدثون عن الرياضة، مبينا أنه “بدا لطيفا، لكنني لم أكن أعرف الكثير عنه. لم نصدق ذلك عندما رأينا الأخبار. لقد صُدم الجميع”.

وقال كثيرون في شارع جبار إنهم يخشون رد فعل عنيفا ضد المسلمين الأمريكيين في أعقاب الهجوم. وقال أحد الجيران “إنه وضع مأساوي. نحن جميعا قلقون على سلامتنا الآن. أنت تعرف ما يقولونه؛ بأن جميع المسلمين إرهابيون. نحن نحاول فقط أن نكون آمنين. لا نعرف ماذا نتوقع”.

وقال رجل آخر، ذكر أن اسمه أمير، إن الشارع كان “مرعوبا”.

وأكد بشير أنه لم ير “مؤشر خطر” يشير إلى أن جبار أصبح متطرفا. وأضاف: “لا يوجد دين يشجع على العنف”.

ونشرت إدارة مسجد بلال إشعارا على وسائل التواصل الاجتماعي، تحث فيه جماعتها على عدم التحدث إلى الصحافة، وإحالة الاستفسارات من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مجموعات دعم المسلمين.

وجاء في الإشعار: “من المهم جدا ألا تستجيبوا… من الأهمية بمكان أن نبقى متحدين في هذا الوقت، ونحن ندين هذه الأعمال الرهيبة”.

ووفق “التايمز” يعتقد شقيق جبار، عبدور، 24 عاما، أنه انضم إلى الجيش الأمريكي؛ لأنه لم يكن متأكدا مما يجب أن يفعله بحياته، لكنه كان يعلم أنه يريد مغادرة بومونت بولاية تكساس.

وقال لصحيفة نيويورك تايمز: “لقد كان الانضمام للجيش منفذا جديدا له للحصول على نوع من الانضباط”. وقال إنهم نشأوا كمسيحيين، لكن شقيقه اعتنق الإسلام منذ فترة طويلة. وقال: “بقدر ما أعلم، كان مسلما طوال معظم حياته”.

وخدم جبار في الخدمة الفعلية في الجيش من عام 2006 إلى عام 2015، وتم إرساله إلى أفغانستان من عام 2009 إلى عام 2010 كمتخصص في تكنولوجيا المعلومات. وقال لاحقا إن وقته في الجيش علمه “معنى الخدمة العظيمة”.

وقال ريتش غروين، الضابط السابق الذي عرّف نفسه بأنه قائد جبار، إنه كان “في حالة من عدم التصديق التام” عند سماع الخبر.

وأضاف: “لقد خدم شمس الدين جبار تحت قيادتي في أثناء مهمتنا في أفغانستان. لقد عمل بهدوء واحترافية في قسم الموارد البشرية وكموظف بريد، وتأكد من أن الأشياء الصغيرة التي أبقتنا جميعا على اتصال بالوطن، قد تم إنجازها بعناية ودقة”.

وتابع: “لقد كان جنديا عظيما، شخصا أظهر الانضباط والتفاني. إن التفكير في أن نفس الفرد الذي جسد ذات يوم الاحتراف الهادئ يمكن أن يضمر الكثير من الكراهية، مما أدى إلى مثل هذه الفظائع التي لا توصف، أمر لا يمكن فهمه ومفجع”.