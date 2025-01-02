الشرطة توجه رسالة للمواطنين لإحياء شعائر الميلاد المجيد في بيت لحم

بيت لحم/ سما/

وجهت الشرطة اليوم السبت، رسالة لمواطني المحافظة وحجاج مدينة مهد السيد المسيح عليه السلام بمناسبة استكمال استعداداتها لإحياء الشعائر الدينية لدى الطوائف المسيحية التي تسير وفقا للتقويم الشرقي.

وقالت الشرطة، أن العميد حقوقي مراد قنداح مدير شرطة المحافظة أعلن عن استكمال كافة استعدادات الشرطة بالشراكة مع قوات الأمن الوطني والأجهزة الأمنية المشاركة بفعاليات الميلاد وفق الخطة الأمنية التي تم وضعها لإحياء الشعائر الدينية بهذه المناسبة، وأن الشرطة أعدت خطة مرورية لتنظيم حركة المواطنين داخل مدينة بيت لحم خلال الاستقبال الرسمي لكبار رجال الدين لدى الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي، القادمين من القدس إلى بيت لحم من المدخل الشمالي باتجاه شارع المهد ثم إلى شارع النجمة التاريخي داخل البلدة القديمة مرورا ًمن ساحة المنارة وصولاً إلى ساحة المهد حيث الاستقبال الرسمي والديني.

وأكدت بأن مدير شرطة المحافظة سيشارك باستقبال نيافة المطران مارك انتيموس يعقوب النائب البطريركي للسريان الأرثوذكس الساعة 8:30 صباحا قادماً من القدس عبر شارع المهد وسيتم استقباله في ساحة المهد، ومرافقته إلى كنيسة السريان، كما سيتم استقبال موكب رئيس الأساقفة الأنبا أنطونيوس النائب البطريركي للأقباط الأرثوذكس الساعة 9:30 صباحاً عبر شارع رأس افطيس إلى كنيسة المهد، واستقبال موكب غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك الروم الأرثوذكس في الأراضي المقدسة الساعة 12:30 ظهراً قادماً من مدخل بيت لحم الشمالي مروراً بشارع المهد وشارع رأس افطيس وصولاً لساحة المهد.

وكذلك استقبال رئيس الأساقفة بونا إنباكوم مطران الأحباش الأرثوذكس الساعة 2:30 عصراً إلى كنيسة الأحباش في شارع مغارة الحليب.

وأعلنت الشرطة بأنه سيتم إغلاق جميع المداخل والطرق الفرعية المؤدية إلى ساحة المهد أمام حركة المركبات الخاصة والعمومية، باستثناء مركبات الأمن والمركبات التي تحمل التصاريح الخاصة ومركبات الإسعاف والطوارئ، وستمنع الشرطة وقوف المركبات بكافة أنواعها على كلا الاتجاهين من محيط مسجد بلال بن رباح وحتى مفرق محطة الباصات المركزية في منطقة باب الدير.

وأضافت بأن تكون حركة المركبات من المحطة المركزية في بيت لحم إلى محافظة الخليل والعكس عبر مفرق سلطة المياه في بيت لحم وإلى مفرق آرارات في بيت ساحور – شارع الخليفات- واد شاهين- شارع الصف – شارع الجبل – ارطاس – برك سليمان – النشاش.

وتناشد الشرطة أيضا سائقي المركبات المتنقلة من الريف الغربي إلى الريف الشرقي والعكس بأن يسلكوا مفرق الراضي – شارع جمال عبد الناصر وإلى شارع الصف – واد شاهين جبل الخليفات وإلى بيت ساحور.

وأشارت الشرطة أنه بإمكان الزوار القادمين من كافة الاتجاهات والمتوجهين إلى ساحة وكنيسة المهد، للمشاركة باستقبال كبار رجال الدين أو للمشاركة بقداس منتصف الليل تكملة رحلتهم عبر المواصلات المحلية إلى أقرب مفترق من ساحة المهد، وتفضل وصولهم إلى ساحة المهد سيراً على الأقدام وذلك لعدم التسبب في إعاقة حركة السير أمام المواكب الرسمية.