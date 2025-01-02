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الجيش الإسرائيلي: حماس تفخخ كل مبنى بغزة لاستهدافنا ...

السبت 04 يناير 2025 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي: حماس تفخخ كل مبنى بغزة لاستهدافنا ...



القدس المحتلة / سما/

 نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن قادة بالجيش الإسرائيلي ان حماس أصبحت تعد الأفخاخ في كل مبنى قائم تقريبا في غزة لاستهداف قواتنا".

واضاف قادة بالجيش الإسرائيلي ان التكتيكات القتالية الجديدة لحماس شمال غزة تهدد قواتنا العاملة هناك.

وكان 3 جنود إسرائيليين قد اصيبوا بجروح متوسطة جراء انفجار عبوة ناسفة بدبابة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية يوم الجمعة “يقدر الجيش الإسرائيلي أن القتال في جباليا سيستمر لبضعة أيام أخرى”.

وأضافت “رغم الأضرار التي لحقت بحماس شمال قطاع غزة وفي جباليا، فهي تحاول تحدي الجيش الإسرائيلي على أساس نقطة بنقطة”.

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