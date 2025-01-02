الصحة : 59 شهيدا خلال يوم بغزة و45,717 منذ بدء الحرب

غزة / سما/

قالت وزارة الصحة بغزة أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 59 شهيدا و273 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45,717، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 108,856 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وتواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم456 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى٠