  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة : 59 شهيدا خلال يوم بغزة و45,717 منذ بدء الحرب

السبت 04 يناير 2025 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 59 شهيدا خلال يوم بغزة و45,717 منذ بدء الحرب



غزة / سما/

قالت وزارة الصحة بغزة أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 59 شهيدا و273 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45,717، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 108,856 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وتواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم456 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى٠

الأكثر قراءة اليوم

لجنة إسرائيلية تطالب باستنساخ إبادة جباليا في خانيونس والمواصي

الأمم المتحدة تستعد لإنهاء عمل "أونروا" في غزة والضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي يحدد ثلاث قنوات للتعامل مع الحوثيين في اليمن.. لا ضمانات بنجاحها

انقسام بالأجهزة الأمنية الإسرائيلية حول جدية نتنياهو في مفاوضات الأسرى

نتنياهو منح وفد التفاوض الذي غادر إلى قطر "تفويضا كافيا"

77 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

معاريف: بدون أي استراتيجية أو تخطيط من المستوى السياسي سيبقى الجيش الإسرائيلي في غزة وسوريا ولبنان

الأخبار الرئيسية

الجيش الإسرائيلي: حماس تفخخ كل مبنى بغزة لاستهدافنا ...

الإعلام العبري : إسرائيل قد تبلغ واشنطن بانها لن تنسحب من لبنان بعد مهلة 60 يوما..

456 يوما للحرب على غزة..اكثر في 230 شهيد وجريح في مجازر دامية وتصعيد اسرائيلي كبير

photo_2025-01-04_00-01-39

شهيد وإصابة 9 آخرين في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في محيط مخيم بلاطة

20250102093732reup-2025-01-02t093603z_1696770739_rc2l1cahpof5_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza.h-730x438

معاريف: بدون أي استراتيجية أو تخطيط من المستوى السياسي سيبقى الجيش الإسرائيلي في غزة وسوريا ولبنان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية