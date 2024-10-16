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طقس فلسطين : أجواء غائمة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

السبت 04 يناير 2025 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء غائمة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً وشديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الثلاثاء: يكون الجو باردا إلى شديد البرودة وغائماً جزئياً ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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